Počinje škola u doba korone: Donosimo 9 ključnih točaka koje roditelji trebaju znati

Tri su modela po kojima će se u nadolazećoj školskoj godini, koja službeno počinje u ponedjeljak, organizirati nastava u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima i visokim učilištima - definirano je jučerašnjom konačnom odlukom Vlade.

Istim dokumentom definirana su pravila i obveze za djecu koja pohađaju dječje vrtiće. Prvi model podrazumijeva nastavu isključivo u školi, mješoviti model uključuje odlazak u školu i nastavu na daljinu, a posljednji model podrazumijeva nastavu isključivo na daljinu. Modele ne biraju roditelji po svom nahođenju i stajalištu, već o modelu odlučuju škole u dogovoru s lokalnim stožerom.

Izbor modela ovisi isključivo o epidemiološkoj slici područja u kojem se nalazi obrazovna ustanova.

1. MODEL A - SVI NASTAVU PRATE U ŠKOLI UZ PROPISANI RAZMAK ILI S MASKAMA NA LICU

Obveza škole je u svakoj učionici osigurati propisani razmak među učenicima. Nije li to moguće baš u svakom razredu, primjenjuje se odluka da učenici u školi sjede s maskama. Odluka nošenja maski može biti ukinuta u onim mjestima i gradovima gdje nema ili ima vrlo malo zaraženih osoba - tu odluku donose lokalni stožeri u konzultaciji s ravnateljima. Maske se ni u jednom mjestu u Hrvatskoj ne odnose na učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola. Maske nose i nastavnici. Prednost imaju škole u Hrvatskoj koje rade u jednoj smjeni. One, naime, mogu odlučiti raditi u dvije smjene, i to tako da u prvoj smjeni u školu dolaze učenici razredne, a u drugoj smjeni učenici predmetne nastave čime bi se smanjio broj učenika u školi i osiguralo dovoljno prostora za svakog. Obveza je roditelja u ovom prvom modelu objasniti učenicima da se moraju pridržavati epidemioloških pravila, da svoje stvari ne smiju dijeliti s drugima te da moraju redovito prati ruke. Za sve učenike u školi odmori će izgledati drukčije - nitko im ih neće ukinuti, no razredi se međusobno ne bi trebali miješati. O tome brigu vode profesori i razrednici. Svaka škola pozornost mora obratiti u dva predmeta - glazbenom i tjelesnom. Tjelesni se što je to više moguće treba odvijati na otvorenom, a nastavnici glazbenog moraju voditi računa da djeca ne smiju jedan drugome biti okrenuta licem u lice.

2. MODEL B - MJEŠOVITA NASTAVA

Škola koja nema dovoljno prostora da osigura razmak među učenicima u učionici i škola koja u učionici ima učenike s teškim dijagnozama, može birati model u kojem velike razrede može podijeliti u dvije skupine. Pribjegne li tome modelu, škola tada također bira kako će skupine istog razreda pohađati školu - to može biti tako da jedna skupina u školu ide tjedan dana, druga isto toliko boravi doma prolazeći gradivo i zadatke koje im profesori zadaju ili pak može koristiti model po kojem prva skupina istog razreda ide u školu dva dana, druga skupina tri, a sljedeći tjedan obrnuto. Učenici koji spadaju u skupinu koja će kod kuće čekati vrijeme kada odlazi u školu u svakom trenutku se za pomoć u učenju mogu obratiti svojim profesorima. Dođe li do pogoršanja epidemiološke slike u nekoj županiji, gradu ili sredini, u mješovitom se modelu može primijeniti i odluka da u nekoj školi učenici razredne nastave, dakle učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole idu u školu, a učenici viših razreda, od petog do osmog, nastavu prate online.

3. NASTAVA NA DALJINU ZA VULNERABILNE UČENIKE ILI AKO SU POZITIVNI NA KORONAVIRUS I U SAMOIZOLACIJI

Za učenike koji spadaju u izrazito vulnerabilnu skupinu, kao i za učenike koji su odsutni iz škole jer su pozitivni na koronavirus i koji su u samoizolaciji, tijekom primjene modela A i B predviđena je nastava na daljinu. Budući da će tada na digitalnim platformama biti manje djece nego što je bilo lani, njima treba nastavu osigurati u realnom vremenu i po školskom rasporedu.

4. MODEL C - UČENJE NA DALJINU ZA SVE

Podrazumijeva učenje na daljinu za cijelu Hrvatsku. Takvu odluku donosi Vlada, a na temelju izrazito loše epidemiološke slike u cijeloj Hrvatskoj.

5. SITUACIJA S ISPRIČNICAMA

Koriste se kao i dosad, ali ne omogućuju da se njima spriječi dolazak djece na nastavu ako se primjenjuje model A ili model B u određenoj školi. To se naročito odnosi na učenike osnovnih škola budući da je ona obvezna. Ako je dijete dugoročno bolesno (više od mjesec dana) liječnik školske medicine mora biti upućen u zdravstveno stanje djeteta. Ispričnice se odnose i na profesore - ne mogu ispričnicom od škole tražiti da isključivo rade online, jer ako ne mogu boraviti s učenicima u učionici, odnosno ako ne mogu raditi zbog zdravstvenog stanja po modelu koji je škola odabrala, tada jedino mogu prijaviti bolovanje. Isto se ne odnosi odluči li Vlada da se u cijeloj Hrvatskoj primjenjuje online nastava ili odluči li se škola za mješoviti model rada.

6. OBVEZE ŠKOLSKIH USTANOVA

Sve su škole obvezne učenicima osigurati osnovne higijenske i dezinfekcijske potrepštine, redovito čistiti i dezinficirati prostore, ni jedna škola ne smije u prostore u kojima borave djeca puštati druge - npr. ugostiti kazališne, glumačke mađioničarske i druge predstave. Sve škole moraju voditi računa kako organizirati prehranu u školu, odnosno definirati kako i koliko učenika smije biti u blagovaonici, i to tako da ni jedno dijete koje koristi kuhinju ne ostane bez obroka, kao i što moraju voditi računa o tome kada, kako i koji roditelj ulazi u školu.

7. PRVAŠIĆI NA PRVI DAN ŠKOLE DOLAZE U PRATNJI SAMO JEDNOG RODITELJA

Djeca koja ove godine kreću u prvi razred mogu u školu doći u pratnji samo jednog roditelja, koji obvezno mora imati masku, i to po rasporedu koji je dužna objaviti svaka škola. Roditelj koji prati prvašića ne smije se u školi zadržati dulje od 15 minuta, ako je škola odlučila da se u prostorije smije ući.

8. RODITELJI DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Oni mogu, ako to potrebe djece zahtijevaju, dopratiti u školu svoje dijete i pomoći mu u onim aktivnostima u kojima su mu pomagali i dosad. Pri ulasku u školu obvezno moraju nositi maske i voditi računa da su od sve ostale djece udaljeni najmanje dva metra dok ne pripreme dijete, koje je nastavnik dužan preuzeti od roditelja.

9. OBVEZE NASTAVNIKA

I nastavnici moraju voditi računa da u međusobnom razgovoru kao i u razgovoru s roditeljima moraju imati masku i držati udaljenost od dva metra. Također se ne smiju okupljati u velikom broju u zbornici niti dijeliti radni materijal ako ga prije toga nisu dezinficirali.