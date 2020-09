Školstvo u uvjetima epidemije: Tri modela odvijanja nastave

Kroz predviđena tri modela, odlukom Vlade sa sjednice u četvrtak, uređeno je odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima, kao i rad ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije koronavirusa u školskoj godini 2020./2021. koja počinje 7. rujna.

Model A je odvijanje nastave u školi, Model B je mješoviti oblik nastave (u školi i na daljinu), a Model C je nastava na daljinu.

"Model B je kombinirana varijanta u kojoj škole sukladno svojim mogućnostima i infrastrukturi mogu organizirati nastavu na način da one škole koje imaju samo jednu smjenu, a takvih je 60 posto, podijele učenike od 1. do 4. razreda ujutro, a od 5. do 8. razreda popodne, s čime se smanjuje broj učenika u samoj školi. Ostale škole, koje ne mogu osigurati propisanu distancu i nošenje maski, mogu izdvojiti učenike da je dio u školi, a dio online", rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Cilj nam je, uz pridržavanje mjera higijene i distance, što više smanjiti koncentraciju đaka u školi, dodao je.

Model C primjenjuje se u slučaju da epidemiološka situacija bude takva da Vlada proglasi lockdown i on predviđa nastavu online, naveo je ministar dodavši kako je jednako tako i na visokom učilištima.

"Vlada naređuje da su sve visokoškolske ustanove dužne ispoštivati epidemiološke mjere, kao i svi ostali građani, ali su slobodne organizirati rad sukladno akademskoj slobodi", dodao je.

Premijer Andrej Plenković rekao je da su upute pravovremeno donesene te vjeruje da će biti napravljen maksimum da školska godina započne u što primjerenijim okolnostima.