Počinje nova nuklearna utrka? Trump najavio testiranja, stručnjaci upozoravaju: 'SAD nije spreman'

Svijet bi uskoro mogao ući u novu eru nuklearne napetosti, i to zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njegova iznenadna najava da će Sjedinjene Države ponovo testirati nuklearno oružje nakon više od tri desetljeća izazvala je ozbiljnu zabrinutost među stručnjacima i bivšim dužnosnicima, koji upozoravaju da Amerika za takav korak jednostavno nije spremna.

Kako piše britanski portal The Telegraph, najava testiranja mogla bi pokrenuti opasnu utrku u naoružanju u kojoj bi Washington mogao izgubiti prednost pred Moskvom i Pekingom. Iako Trump tvrdi da želi pokazati snagu i odlučnost, mnogi u njegovom planu vide otvaranje “Pandorine kutije” koja je bila zatvorena još od kraja Hladnog rata. Trump je odluku objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, samo nekoliko sati prije sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Neki analitičari smatraju da je riječ o pokušaju zastrašivanja Pekinga, dok drugi misle da predsjednik zaista namjerava pokrenuti novu fazu nuklearnog nadmetanja.

No, kako piše The Telegraph, stanje američke infrastrukture za nuklearna testiranja daleko je od funkcionalnog. Testna lokacija u pustinji Nevade, gdje su SAD zadnji put detonirale nuklearnu bombu 1992. godine, danas je “puna zahrđale opreme i zapuštenih objekata”. “Područje gdje se čuva oprema za program pripravnosti prepuno je zahrđalih kabela i zastarjele mehanizacije”, izjavio je Daryl G. Kimball iz udruge Arms Control Association, koji je lokaciju posjetio prije dvije godine. Pokretanje pravog testiranja zahtijevalo bi najmanje tri godine priprema i stotine milijuna dolara ulaganja. Potrebno je zaposliti rudare i bušače, nabaviti specijalizirane kranove, osigurati tone pijeska i kamenja za zatvaranje podzemnih šahtova, te obnoviti sigurnosne sustave koji sprječavaju širenje radioaktivnog materijala iznad tla.

Dok SAD tek razmišlja o testiranju, satelitske snimke, navodi Telegraph, pokazuju da su Rusija i Kina već modernizirale svoje testne poligone te bi, prema procjenama stručnjaka, mogle znatno brže obnoviti testiranja od Amerikanaca. „Oni imaju manje regulatornih i sigurnosnih prepreka, pa bi mogli djelovati puno brže“, upozorava Kimball. Prema bivšoj dužnosnici američke Nacionalne agencije za nuklearnu sigurnost (NNSA) Corey Hinderstein, SAD i dalje posjeduje najnaprednije razumijevanje nuklearnih sustava zahvaljujući tisućama testova provedenih prije 1990-ih. “Amerika ima mogućnost simulirati nuklearne eksplozije pomoću superračunala, bez stvarnih detonacija. Pokretanje novih testova ne bi donijelo znanstvenu korist, ali bi dalo ‘prečac’ našim suparnicima”, upozorila je Hinderstein, danas članica Carnegie zaklade za međunarodni mir.

Najveće nuklearne zalihe — procijenjeni broj bojevih glava Ispravno stanje: siječanj 2024 • Izvor: SIPRI, Statista Rusija 5,459 SAD 5,177 Kina 600 Francuska 290 UK 225 Indija 180 Pakistan 170 Izrael 90 Sjeverna Koreja 50 Napomena: stupci su proporcionalni u odnosu na najveću vrijednost (Rusija = 5,459). Podaci iz SIPRI i Statista, stanje: siječanj 2024.

Još od 1992. godine, SAD, Rusija i Kina poštuju moratorij na nuklearna testiranja, iako nijedna od tih zemalja nije ratificirala Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBT). Zbog toga bi eventualni povratak testiranju bio legalno moguć, ali politički izuzetno rizičan. Trumpova objava stoga je mnoge iznenadila, pogotovo jer je prije samo nekoliko mjeseci govorio o “denuklearizaciji” i smanjenju američkog arsenala od oko 3.800 bojevih glava. Dio analitičara smatra da je na njega mogao utjecati konzervativni think tank Heritage Foundation, koji već dulje vrijeme zagovara obnovu testiranja kao znak američke snage.

No stručnjaci upozoravaju da takva retorika može imati katastrofalne posljedice. „Predsjednik SAD-a mora govoriti s jasnoćom i odgovornošću kad su u pitanju nuklearna pitanja. Ako dođe do krize, ovakav način komunikacije mogao bi dovesti do katastrofe“, izjavio je Kimball za The Telegraph. Dok se svijet još oporavlja od globalnih napetosti i novih geopolitičkih sukoba, ideja povratka nuklearnim testovima mogla bi dodatno destabilizirati međunarodne odnose. Kako piše The Telegraph, Trumpova izjava “pala je poput bombe od 50 megatona” i nitko zasad ne zna je li riječ o stvarnom planu, taktičkom pritisku ili samo još jednoj demonstraciji moći. Ali jedno je jasno, ako se testovi doista pokrenu, svijet će se ponovno naći na rubu nove nuklearne utrke.