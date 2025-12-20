Ima li nade da Kosovo dobije stabilnu vlast

Kosovo ulazi u novu fazu političke neizvjesnosti u trenutku kada se činilo da je institucionalna stabilnost nadohvat ruke. Izvanredni parlamentarni izbori, zakazani za 28. prosinca 2025. godine, nisu tek još jedan izborni ciklus, oni su izravna posljedica duboke političke blokade i nemogućnosti političkih aktera da preuzmu odgovornost za upravljanje državom. Riječ je o desetim parlamentarnim izborima u povijesti Kosova, što govori o kroničnoj krhkosti političkog sustava i trajnom problemu formiranja održivih većina. Ovi izbori raspisani su nakon što Skupština Kosova nije uspjela formirati vladu nakon parlamentarnih izbora održanih 9. veljače. Parlament je svjedočio o više od 50 formalnih i neformalnih pokušaja konstituiranja većine i imenovanja izvršne vlasti, no svaki od njih završio je neuspješno. Unatoč višemjesečnim pregovorima, prvi mandatni pokušaj formiranja vlade propao je, a ni drugi nije dao rezultata, čime su iscrpljene sve ustavne mogućnosti bez povratka na birališta.