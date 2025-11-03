Na granici NATO-a uočen ruski brod, pogledajte koju je zastavu nosio: 'Je li Prigožinov duh još uvijek živ...'

Ruski granični brod koji je nosio zastavu privatne vojne skupine Wagner uočen je u nedjelju na rijeci Narvi, na granici Estonije i Rusije, izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova Estonije. "Možemo samo nagađati je li Prigožinov duh još uvijek živ u Rusiji, pokušava li Wagner ponovno zauzeti Moskvu ili su ovaj put bacili oko na Sankt Peterburg? Ipak, ovaj prizor samo potvrđuje činjenicu da se ruski 'željezni' sustav raspada kao posljedica agresorskog rata koji su pokrenuli i stalnog pritiska sa Zapada. Također možemo potvrditi da se sve što Rusi pokušavaju raditi na rijeci Narvi odvija pod našim budnim okom", istaklo je estonsko ministarstvo.

Grupa Wagner, koju je vodio oligarh Jevgenij Prigožin, borila se u nekim od najtežih bitaka u Ukrajini prije nego što je pokrenula kratkotrajnu pobunu protiv Moskve u lipnju 2023. godine. Prigožin je poginuo u zrakoplovnoj nesreći samo dva mjeseca nakon što je pristao okončati pobunu protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Ruske vlasti nastoje centralizirati kontrolu nad plaćeničkom grupom koju su Estonija, Ukrajina i nekoliko drugih zemalja označile kao terorističku organizaciju, navodi The Kyiv Independent.

Estonija, članica NATO-a, od početka rata odlučno je podržavala Ukrajinu. Posljednjih tjedana, dok napetosti između NATO-a i Moskve eskaliraju, prijavila je nekoliko provokacija s ruske strane. Tri ruska zrakoplova MiG-31 upala su u estonski zračni prostor 19. rujna, izvijestile su vlasti, samo nekoliko tjedana nakon što je Poljska oborila više ruskih dronova iznad svog teritorija. Prošlog mjeseca, savezničke snage navodno su oborile neidentificirani dron u blizini vojne baze u južnoj Estoniji, a pojava naoružanih ljudi blizu ruske strane granice izazvala je privremena ograničenja putovanja u području Saatse Boot.