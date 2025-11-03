Šest Amerikanaca umrlo nakon jela gotove tjestenine iz supermarketa, deseci hospitalizirani

Amerikanci su pozvani da provjere svoje hladnjake nakon što je šest osoba umrlo jedući popularna gotova jela od tjestenine. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) proširila je opoziv unaprijed kuhanih tjestenina koje su testirane pozitivno na bakteriju Listeria monocytogenes. Riječ je o bakteriji koja se može prenijeti hranom i izazvati ozbiljna oboljenja, pa čak i smrt, posebno kod trudnica, novorođenčadi, starijih osoba i onih s oslabljenim imunitetom. Opozvana jela proizvođača Nate’s Fine Foods prodaju se u velikim američkim trgovačkim lancima, uključujući Trader Joe’s, Sprouts Farmers Market, Kroger i Walmart. Od posljednjeg izvještaja Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) 25. rujna, prijavljeno je sedam novih slučajeva zaraze u tri savezne države te dvije dodatne smrti. Time je broj oboljelih porastao na 27 u 18 saveznih država. Od 26 osoba za koje su dostupni podaci, čak 25 ih je hospitalizirano, a šest je preminulo. Zabilježen je i jedan slučaj povezan s trudnoćom koji je završio gubitkom fetusa, piše Unilad.

Krajem rujna, Nate’s Fine Foods proširio je opoziv određenih gotovih jela od tjestenine, među kojima su fettuccine, linguine i farfalle, nakon što je uzorak linguine tjestenine testiran pozitivno na listeriju. U priopćenju za javnost tvrtka je poručila da su predani "najvišim standardima sigurnosti hrane i dobrobiti potrošača", te da iz opreza povlače proizvode nakon što su obaviješteni o mogućoj povezanosti s oboljenjima. "Surađujemo s američkom Agencijom za hranu i lijekove, Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti i državnim zdravstvenim službama kako bismo u potpunosti istražili izvor zaraze. Naš glavni prioritet je sigurnost ljudi koji uživaju u našim proizvodima, i nastavit ćemo poduzimati sve potrebne mjere dok se problem ne riješi", stoji u priopćenju. Prvi opozivi odnosili su se na nekoliko popularnih gotovih jela, no tijekom rujna i listopada opoziv se širio na brojne druge proizvode. Albertsons Companies, Demers Food Group, Giant Eagle, Kroger i Sprouts Farmers Market redom su povlačili razne vrste salata i jela od tjestenine, uključujući varijante s mozzarellom, pestom i morskim plodovima.

Simptomi infekcije listerijom mogu biti vrlo raznoliki. U blažim slučajevima uključuju vrućicu, bolove u mišićima, glavobolju, mučninu, povraćanje i proljev, dok teže infekcije mogu izazvati ukočen vrat, gubitak ravnoteže, dezorijentiranost i napadaje. CDC upozorava da su trudnice, novorođenčad, starije osobe i osobe oslabljenog imuniteta posebno rizične skupine te savjetuje svima koji su konzumirali proizvode obuhvaćene opozivom ili pokazuju simptome bolesti da se odmah obrate liječniku. Širenje zaraze, povezano s gotovim jelima koja se prodaju u velikim američkim trgovačkim lancima, izazvalo je zabrinutost diljem zemlje. Vlasti ističu da su istrage u tijeku te da se poduzimaju sve mjere kako bi se utvrdio izvor kontaminacije i spriječili novi slučajevi trovanja.