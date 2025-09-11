Naši Portali
Porast političkog nasilja u SAD-u

Počelo suđenje optuženiku za pokušaj atentata na Trumpa

Matea Bahovec
11.09.2025.
u 13:41

Reuters ističe da je SAD u razdoblju najvećeg porasta političkog nasilja još od 1970-ih

U SAD-u je u četvrtak počelo suđenje Ryanu Routhu (59), optuženom da je prošle godine pokušao ubiti Donalda Trumpa na golf terenu na Floridi. Routh se odlučio braniti sam, a postupak se promatra i kao ogledalo sve izraženijeg političkog nasilja u zemlji. Optužen je za pet saveznih kaznenih djela, među njima i pokušaj atentata na predsjedničkog kandidata, a prijeti mu doživotna kazna. Prema optužnici, 15. rujna 2024. skrivao se s puškom kraj šestog polja Trumpovog golf kluba u West Palm Beachu. Agent Tajne službe uočio ga je i zapucao, nakon čega je Routh pobjegao bez ispaljenog metka. Uhićen je istoga dana na autocesti.

Slučaj dolazi nakon niza nasilnih incidenata u američkoj politici. Trump je prošle godine već ranjen u uho na predizbornom skupu u Pennsylvaniji, a nedavno je u Utah Valleyju ubijen konzervativni aktivist i njegov saveznik Charlie Kirk.

Iako je živio nestabilno kao građevinski radnik, Routh je bio poznat po neobičnim političkim idejama – primjerice, zagovarao je slanje afganistanskih izbjeglica u pomoć Ukrajini. Na suđenju mu pomažu bivši odvjetnici kao „standby“ pravna podrška, no on i dalje vodi obranu sam, piše Reuters

Reuters ističe da je SAD u razdoblju najvećeg porasta političkog nasilja još od 1970-ih. Podsjeća na ranjavanje republikanskog zastupnika Stevea Scalisea 2017. te napad Trumpovih pristaša na Kapitol 6. siječnja 2021. Demokrati su također bili mete – guverner Pennsylvanije Josh Shapiro bio je žrtva podmetnutog požara, a u Minnesoti je ove godine ubijena zastupnica Melissa Hortman i njezin suprug.

Ironično, suđenje se odvija pred sutkinjom Aileen Cannon, koja je već vodila postupak protiv samog Trumpa zbog povjerljivih dokumenata – slučaj koji je u međuvremenu odbačen. Tijekom odabira porote Cannon je više puta pokazala nezadovoljstvo Routhovim ponašanjem, a odbila je i njegova pitanja kandidatima koja su se odnosila na rat u Ukrajini i studentske pro-palestinske prosvjede, ocijenivši ih nebitnima.

Avatar Tvrdi
Tvrdi
14:08 11.09.2025.

Htio je s Trumpom razmijeniti iskustva o automatskom oružju. Svakome se može dogoditi. Naranča ga mora pomilovati jer muškarac sa oružjem je pravi muškarac.

