Volkswagen je već platio 30 milijardi eura, no prave kazne tek mu slijede?

Njemački automobilski gigant Volkswagen našao se u sudskoj parnici pri kojoj su ga tužile stotine tisuća njegovih klijenata zahtijevajući nadoknadu zbog onečišćenja koje su automobili te tvrtke proizvodili tijekom vožnje. Suđenje je jučer počelo saslušavanjem eksperata u Brunswicku, gradu udaljenom oko 30 kilometara od sjedišta VW grupe u Wolfsburgu.

Tužitelji tvrde kako je njemački proizvođač automobila namjerno instalirao računalne programe u vozilima koji su dopuštali da automobili zagađuju okoliš znatno više negoli je to bilo prikazano u testnim uvjetima i laboratorijima. Pri tome su vozila postizala bolje performanse, ali su znatno više zagađivala okoliš.

U prvom navratu Volkswagen tuži više od 450 tisuća vlasnika VW automobila, no očekuje se kako će broj tužbi dodatno rasti. Sve su tužbe objedinjene, a tuženike predstavlja grupacija za prava potrošača VZBV. Suci sada trebaju ustanoviti je li Volkswagen nanio štetu nepoštenim postupcima, no automobilski gigant tvrdi kako nikakve štete za krajnje korisnike nije ni bilo.

– Stotine tisuća automobila nalazile su se, i još uvijek se nalaze na cestama. I nikakvih problema s njima nije bilo, a kamoli bilo kakve štete – kaže odvjetnica Volkswagena Martine de Lind van Wijngaarden.

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS/PIXSELL

Isplata neće biti godinama

Sam Volkswagen predviđa kako presuda neće biti donesena još najmanje četiri godine, ako ovaj slučaj završi pred njemačkim Federalnim sudom, što je prilično izgledan ishod. No to još uvijek ne znači kompenzaciju ili nadoknadu bilo kakve štete korisnicima, jer tek potom mogu slijediti pojedinačne tužbe. Svima je jasno da isplate, ako do nje dođe, neće biti još godinama. Uostalom, praksa je da se takvi “automobili s greškom”, povlače, odnosno otkupljuju po tržišnoj cijeni. A kako će cijena modela oko kojih se vodi sada spor biti za najmanje četiri, ako ne i više godina znatno manja nego danas, prilično je izvjesno kako se tužitelji neće pretjerano okoristiti Volkswagenovim lažiranjem izvještaja pod kojima su reklamirana vozila.

Svjesni su toga u VZBZ-u, pa napominju kako su spremni na izvansudsku nagodbu, no da neće pristati na bilo koji iznos koji VW ponudi, te da će morati biti riječ o značajnom iznosu.

Poduzeću se ne žuri

S druge strane, Volkswagen u ovom se slučaju nema namjeru žuriti, niti im je to u interesu. Naime, iskusan i vrlo sposoban pravni tim koji je, naravno, angažirao Volkswagen u posljednjih nekoliko mjeseci traži sve moguće pravne rupe i olakšice kako bi zaustavili ili bar smanjili tužbu.

Tako su ustanovili kako se ovo suđenje, i njegovi rezultati, ne mogu odnositi na kupce koji žive izvan Njemačke, čime je broj vlasnika vozila koji mogu doći u obzir za odštetu ili otkup, značajno smanjen. Nadalje, desetak posto tužbi je dvostruko podneseno, dakle potpuno su nepravovaljane...

Foto: Reuters/PIXSELL

Uza sve to, Volkswagen je počeo kontaktirati i same tuženike zaobilazeći VZBV, sklapajući s njima izvansudske nagodbe, nesumnjivo znatno niže negoli bi mogle biti postignute tijekom sudskog procesa.

Unatoč svemu tome, ovaj proces, i najveći industrijski skandal u Njemačkoj povijesti, bit će vrlo skup za Volkswagen. Uostalom, njemački proizvođač automobila od 2015. kada je otkriven skandal, do danas, već platio oko 30 milijardi eura u raznim kaznama, nadoknadama i pravnim troškovima. To je samo prva faza, a očekuje se da će taj iznos samo rasti u budućnosti. To je golem novac i za jednog od najvećih proizvođača vozila na svijetu. I ne čudi stoga što su na strani Volkswagena danas angažirani najbolji pravnici koje novac može kupiti.

