Cijela Hrvatska nadoknadit će ukradene poklone: Zločesti neće pobijediti

Ne mogu vjerovati kako su ljudi reagirali, javljaju se svi, Zagreb skuplja, Rijeka skuplja, tako da će poklona za djecu biti i zločesti neće pobijediti – rekla nam je Branka Bakšić iz Inicijative „Ljudi za ljude“, kojima su nepoznati lopovi prije nekoliko dana iz skladišta ukrali pripremljene poklone za siromašnu djecu u Glini i okolici.

Iz privremenog skladišta lopovi nisu samo ukrali poklone koji su mališanima pripremili vršnjaci iz Koprivnice i okolice nego i hranu i druge svakodnevne potrepštine koje ova inicijativa dostavlja ljudima s mjesečnim primanjima ispod 1000 kuna, a takvih na Banovini ima dosta.

Pomoć se u četvrtak skuplja na nekoliko punktova od 17 do 20 sati: u Zagrebu u Martićevoj kod Bookse te u Rijeci na Delti gdje će dežurati volonteri Inicijative.

"Pokloni mogu biti za sve uzraste jer imamo 56 klinaca od vrtića do srednje škole. Možete donijeti i hranu i osnovne potrepštine jer lopovi su ukrali i pomoć koju smo skupili za naše siromašne sugrađane, a ako nemate ništa svratite samo na druženje i šalicu kuhanog vina", poručuju iz Inicijative.

"Trebat će vremena da sve to skupimo, a imamo najavljene donacije stvarno iz svih dijelova Hrvatske i dok nađemo skladište novo trebat će nekoliko dana, ali će sigurno do Nove godine svi mališani dobiti svoje poklone", rekla nam je Branka Bakšić.

Podsjetimo, od 22. do 24. prosinca, u mjestu Gornje Selište, na glinskom području, nepoznati počinitelj provalio u društveni dom iz kojeg je ukrao humanitarne pakete, u kojima se nalazila hrana, proizvodi za higijenu, igračke i sl. Šteta je oko 5.000 kuna, no puno veća šteta je to što je bilo riječ o pripremljenim personaliziranim poklonima koje su svojim vršnjacima za ove blagdane tjednima i mjesecima pripremali mladi Koprivničanci i njihovi roditelji.