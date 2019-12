Obitelj njezina muža gnjusno se ponijela prema njoj, pa im je vratila iduće godine

Božićno vrijeme trebalo bi biti provedeno u ugodnim trenucima sa svojim najbližima, međutim svjesni smo kako je to gotovo pa i nemoguće.Jedna Amerikanka objavila je svoju priču kako je očajnički pokušavala usrećiti obitelj svojeg muža, no ne samo što nije usrećila njih već nije ni njezin suprug bio najsretniji. No, na njegovu žalost ona mu je odlučila pokazati već iduće godine.

- Kad sam se bila tek udala, pripremala sam se za svoj prvi Božić s muževom obitelji. Potrebno je napomenuti kako je riječ o ljudima koji su ludi za Božićem. Znate onu jednu kuću na ulici koja ima apsurdnu količinu lampica i ukrasa? To su oni - napisala je Amerikanka koja je istaknula dvije stvari: njezin cilj da impresionira obitelj svojeg muža i njegovu karakteristiku da prisvoji zasluge kad nešto dobro prođe.

- Prije Božića kupovala i motala poklone kao da moj život ovisi o tome. Svatko je dobio pažljivo zamotani poklon, s pripadajućoj mašnom i vrpcom kao i s ručno rađenim porukicama. - kazala je i dodala:- Željno sam očekivala božićno jutro.

- Ušli smo u dnevnu sobu, gdje su svi članovi obitelji sjeli oko božićnog drvca za ceremoniju darivanja poklona. Ta ceremonija je važan dio dana za obitelj mojeg muža. Naime, netko od njih je odabran da nosi kapu djeda Božićnjaka i svakome dijeli poklone. Kad je tvoj red da otvoriš poklon, svi oni te gledaju. Ono što ja tada nisam znala da je to svojevrsni oblik analize koji se kasnije komentira među njima. - ispričala je neimenovana žena, prenosi Bored Panda.

Opisala je kako je podijeljeno nekoliko poklona, među ostalim i poklon koji je ona pripremila za svojeg supruga. S obzirom na to da je bilo riječ o nečemu što je on dugo želio, nije mogla dočekati da otvori poklon. Međutim, načekala se jer on nije mogao otvoriti poklon.

- Kako nismo smjeli razgovarati tijekom ceremonije, svi smo sjedili u tišini i gledali odraslog muškarca kako se bori s vrpcom. Nakon što se mučio 10 minuta, tiho sam mu sugerirala što da učini.

Ceremonija se nastavila. A kad je njezin suprug dobio drugi poklon, njegova majka samo mu je rekla sa smiješkom na licu kako mu neće reći kako da ga otvori.

- Vrlo brzo, poklon od njegovih roditelja sam dobila i ja, no s neiskrenom isprikom što nema mašnu. Tada sam shvatila da sam očito prekršila nepisano pravilo kad sam koristila vrpcu. Nakon ručka poslali su me da pokupim smeće od papira za zamotavanje i bacim ih, što mi je bilo neobično jer sam inače sudjelovala u pranju suđa nakon jela. Kad sam se vraćala, načula sam njihov razgovor kako sam apsolutno grozna u kućanskim poslovima, kako sam očito nekom platila da zamota poklone koji nisu bili primjereni i kako sam nezahvalna na svemu što su mi pružili. Tada se priključio u razgovor moj muž koji je rekao da je znao da ću biti tako glupa za poklone da bi mi pomogao, no bio je jako zaposlen. Tada sam poludjela. On je bio na godišnjem odmoru, dok sam ja radila ekstra smjene kako bi dobila promaknuće - istaknula je Amerikanka.

Suprug joj se kasnije ispričao i objasnio kako su njegovi ludi za Božićem, te kako bi ona trebala prepustiti brigu oko božićnih poklona njemu.

- Stoga iduće kupila sam svakom od njih poklon. Jedan poklon. Samo od mene. Zamotala sam ih u jednostavni papir za zamatanje s malo selotejpa. I tako je stiglo božićno jutro, a moj muž dobio je čast da nosi kapu djeda Božićnjaka. Negdje u polovici ceremonije počeo je panično gledati uokolo kad je shvatio da ispod bora nema poklona za njegovu obitelj od njega. Kasnije me povukao sa strane i pitao što se to dogodilo, pa sam mu samo odgovorila: - Prepustila sam tebi poklone za obitelj.

Kako je istaknula, treće proslave Božića nije bilo jer su se oni u međuvremenu rastavili, prenosi Bored Panda.

