Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VREMENSKA NEPOGODA GODINE

Italija proglasila izvanredno stanje nakon oluja u južnim regijama

Foto: Reuters/Pixsell
1/5
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
26.01.2026.
u 22:48

Lokalno stanovništvo reklo je da su upozorenja civilne zaštite uvjerila ljude da ostanu kod kuće, što je spriječilo smrtne slučajeve ili teške ozljede.

Talijanska vlada u ponedjeljak je proglasila izvanredno stanje za južne regije pogođene snažnom olujom prošli tjedan, obećavši brzu financijsku pomoć za obnovu cesta i poduzeća pogođenih teškim vremenskim nepogodama. Neumoljiva kiša, snažni vjetrovi i valovi visoki i do devet metara udarali su dva dana po Siciliji, Sardiniji i Kalabriji. Vlasti su procijenile da je šteta veća od milijardu eura, ali nema prijavljenih ljudskih žrtava.

Vlada premijerke Giorgie Meloni izdvojila je početnih 100 milijuna eura za rješavanje početnih potreba najteže pogođenih područja, rekao je ministar civilne zaštite Nello Musumeci. Samo je Sicilija pretrpjela štetu od oko 740 milijuna eura, ali je guverner otoka Renato Schifani upozorio da bi konačni iznos mogao biti dvostruko veći.

Klizanje tla sada prijeti gradu Niscemi u središnjoj Siciliji, a oko tisuću ljudi moralo je biti evakuirano iz svojih domova, priopćila je civilna zaštita. Sardinija je također teško pogođena. Beniamino Garau, gradonačelnik Capoterre na jugu otoka, rekao je da se more pomaknulo oko stotinu metara u unutrašnjost.

U Kalabriji je regionalna uprava izjavila da je oluja prouzročila "veliku štetu poljoprivrednim poduzećima, s ozbiljnim posljedicama za ruralno gospodarstvo". Lokalno stanovništvo reklo je da su upozorenja civilne zaštite uvjerila ljude da ostanu kod kuće, što je spriječilo smrtne slučajeve ili teške ozljede.

Ključne riječi
evakuacija Sicilija Italija Oluja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!