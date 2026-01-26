Italija proglasila izvanredno stanje nakon oluja u južnim regijama

Talijanska vlada u ponedjeljak je proglasila izvanredno stanje za južne regije pogođene snažnom olujom prošli tjedan, obećavši brzu financijsku pomoć za obnovu cesta i poduzeća pogođenih teškim vremenskim nepogodama. Neumoljiva kiša, snažni vjetrovi i valovi visoki i do devet metara udarali su dva dana po Siciliji, Sardiniji i Kalabriji. Vlasti su procijenile da je šteta veća od milijardu eura, ali nema prijavljenih ljudskih žrtava.

Vlada premijerke Giorgie Meloni izdvojila je početnih 100 milijuna eura za rješavanje početnih potreba najteže pogođenih područja, rekao je ministar civilne zaštite Nello Musumeci. Samo je Sicilija pretrpjela štetu od oko 740 milijuna eura, ali je guverner otoka Renato Schifani upozorio da bi konačni iznos mogao biti dvostruko veći.

Klizanje tla sada prijeti gradu Niscemi u središnjoj Siciliji, a oko tisuću ljudi moralo je biti evakuirano iz svojih domova, priopćila je civilna zaštita. Sardinija je također teško pogođena. Beniamino Garau, gradonačelnik Capoterre na jugu otoka, rekao je da se more pomaknulo oko stotinu metara u unutrašnjost.

U Kalabriji je regionalna uprava izjavila da je oluja prouzročila "veliku štetu poljoprivrednim poduzećima, s ozbiljnim posljedicama za ruralno gospodarstvo". Lokalno stanovništvo reklo je da su upozorenja civilne zaštite uvjerila ljude da ostanu kod kuće, što je spriječilo smrtne slučajeve ili teške ozljede.