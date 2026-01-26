Vučić: Zapadni Balkan i Ukrajina mogli bi zajedno u EU do 2027.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije isključio mogućnost da bi zemlje Zapadnog Balkana po ubrzanoj proceduri mogle postati članice Europske unije zajedno s Ukrajinom, što je dio procesa na kojemu se radi u sklopu postizanja rješenja za okončanje rata u toj zemlji.

Vučić je gostujući u programu Federalne radio-televizije BiH govorio kako će granice postati manje važne ako sve zemlje zapadnog Balkana uđu „u Europsku uniju ili neku vrstu polu Europske unije“. Pojasnio je da se razrađuje poseban pristup kao dio mirovnog sporazuma za Ukrajinu da ta zemlja već od 1. siječnja 2027. postane članicom, što je ocijenio prigodom za zemlje zapadnog Balkana koje su izvan Europske unije.

„Za to sam se ja borio. Ne samo za Srbiju, već i za Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju“, dodao je Vučić. Upitan je li takav scenarij realističan, srbijanski predsjednik je odgovorio: „Nisam siguran, ali ne bih isključio tu mogućnost“. Notornim lažima nazvao je tvrdnje da je on iz snajpera pucao po Sarajevu za vrijeme rata, o čemu se vodi istraga u slučaju koji se naziva 'Sarajevo safari'.

„Niti sam ubijao, niti pucao, niti bilo što slično toga“, rekao je Vučić. Lažovom i prevarantom je nazvao novinara Domagoja Margetića koji je objavio više dokumenata o navodnom Vučićevom sudjelovanju u teroriziranju građana Sarajeva. „Domagoj Margetić je običan prevarant“, dodao je i ocijenio njegovo djelovanje specijalnim ratom protiv njega i Srbije.

Pa ipak, Vučić je potvrdio da je na početku rata u BiH kao novinar i prevoditelj radio na srpskoj televiziji na Palama, nedaleko od Sarajeva. Pozvao je Bošnjake da ne stvaraju neprijatelje od Srba, ocjenjujući kako je odnos ta dva naroda ključan za stabilnost Balkana.