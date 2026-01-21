Naši Portali
TRADICIONALNI KURIKULUM DANAS

AI iz temelja mijenja školu

Autor
Zoran Vitas
21.01.2026.
u 11:30

Učitelj postaje mentor i vodič, a ne primarni izvor informacija. On postavlja ciljeve, nadzire proces, pomaže učeniku razumjeti gdje AI griješi i gdje su mu granice

Umjetna inteligencija (uvriježene kratice AI, od engleske sintagme artificial intelligence) više nije budućnost, nego realnost. S velikih ekrana i iz znanstvenofantastičnih knjiga doselila se u kućanstva i postaje nam dio svakodnevice. No znamo li dovoljno o tom novom tehnološkom čudu, koristimo li ga u dobre ili u pogrešne svrhe, na dobar ili na pogrešan način – sve je to veliko pitanje. Jer, postoji i opravdana bojazan da bi upravo umjetna inteligencija čovjeka mogla udaljiti od njegove osnovne vještine koja ga je i dovela do točke da može stvoriti umjetnu inteligenciju, a to je – konstantno nadograđivanje znanja, odnosno učenje.

obrazovanje Kurikulum škole AI

