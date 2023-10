Burne reakcije zbog Prohića, nekim profesorima je i pozlilo: 'Sramotno je što i dalje prima punu plaću'

Na prosvjedu ispred Akademije dramskih umjetnosti studenti su jučer zatražili ostavku profesora Ozrena Prohića te dekana Davora Švaića. Prohić je dosad zaprimio sedam prijava za seksualno i psihičko zlostavljanje studenata, no usprkos suspenziji, Švaić ga je vratio na nastavu. Dekan Švaić najavio je da će danas ponuditi svoju ostavku.

"Sutra ću ponuditi svoju ostavku da vidim kako mene vide moji kolege i kako me prepoznaju te vrednuju rad moje Uprave. Ako nemam njihovo povjerenje, onda nemam što ovdje raditi", rekao je jučer novinarima. Ostavku je ponudio na izvanrednoj sjednici Akademskog vijeća ADU, koja je završena oko 13.30 sati, a na koju je stigao i profesor Ozren Prohić.

Kako neslužbeno doznajemo, izglasana je nova suspenzija za profesora Prohića, dok je dekan Švaić dobio povjerenje Vijeća i ostaje na funkciji. Prohićeva nova suspenzija izglasana je velikom većinom, dok se o otkazu nije raspravljalo. Iako neće raditi sa studentima, professor Prohić ostaje na plaći Akademije dramske umjetnosti.

Na sjednici se Ozren Prohić ispričao, ali studenti kažu kako je jedina prihvatljiva isprika da ponudi otkaz.

"Izglasano je povjerenje dekanu da će nastaviti mijenjati sustav. Žao mi je što do ovoga došlo već mjesec dana nakon što je počela akademska godina i na ovakav način, ali mi smo zadovoljni. Mislim da je ovo korak naprijed u jako dugoj i sporoj birokratskoj borbi prema promjeni cijelog sustava", kazala je Karla Jelić, studentica dokumentarne režije.

Prohić se, kazala je, ispričao za svoje ponašanje. "Naš je stav da je jedina isprika koju je mogao ponuditi ostavka. To su rekli i drugi studenti", dodala je Jelić te navela kako je današnja sjednica bila jako emotivna te je dugo trajala. Većina profesora, ističe, zahvalila im se na organizaciji prosvjeda, no bilo je i kritika zašto se to nije riješilo birokratskim putem. "Mi smo jako zadovoljni jer da onoga jučer nije bilo, ne bi ni ovoga danas", navela je. Govoreći o odlukama vezanima uz Prohića, Jelić je navela: "On ne smije više biti u radu sa studentima. Ne žele ga kao radnika na Akademiji, ako sam dobro shvatila."

Naime, dvije točke protiv kojih je većina glasala bile su vezane uz to "treba li Prohić držati nastavu studentima" te "treba li Prohić uopće biti član radnog kolektiva / radne skupine dramske akademije".

Nakon sjednice koja je prošla u neugodnom tonu, a nekim je profesorima i pozlilo, reakcije ne jenjavaju.

- Suspendirati znači ostaviti čovjeka kod kuće, a da i dalje prima punu plaću. To što otkaz profesoru Prohiću nije bio na dnevnom redu je sramotno, jer radilo se o jednom od ključnih zahtjeva studenata. Što se dekana Švaića tiće, bilo koja osoba koja vodi sustav koji ne funkcionira trebala bi dati ostavku i prepustiti mjesto nekome tko će se tom sustavu zaista i posvetiti, a ne pokušavati ušutkati studente koji su opravdano prosvjedovali - rekla nam je redateljica Arijana Lekić-Fridrih, koja već godinama ukazuje na nepravilnosti u sustavu.

Profesor na ADU Ozren Prohić suspendiran je zbog seksualnoga i psihičkoga zlostavljanja sedam puta od 1999. Prosvjednici su u ponedjeljak pustili 20-minutnu snimku profesora Prohića iz 2017., u kojoj otvoreno vrijeđa studenticu, vičući da je njezin rad "škandalozan", psujući i udarajući po stolu, uz emotivne ucjene te prijeteći prijavom Etičkome povjerenstvu.

Dekan Švaić u ponedjeljak je dodao da je Povjerenstvo za zaprimanje prijava dalo ostavku jer smatra da ADU treba postupati neovisno o odluci Općinskoga državnog odvjetništva. "Povjerenstvo smatra da je odluka Općinskog državnog odvjetništva jedno, a da ADU mora postupati drukčije", kazao je Švaić koji smatra da se "ovako nešto ne može ponoviti".

"O svemu se govori kao da je to sve i dalje prisutno na Akademiji, a to je događaj iz 2017. koji je tada kažnjen od tadašnje dekanice. Godine 2021., kad sam postao dekan, ova je uprava izrekla još jednu oštriju opomenu, opomenu pred otkaz. Nema sličnih prijava od studenog 2021., što pokazuje da ovakvo i slično ponašanje nije moguće", kazao je.

Dodao je i da snimku namjerava proslijediti u daljnji postupak, no da "ne zna je li već proslijeđena Općinskome državnom odvjetništvu".