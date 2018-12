Pobuna umirovljenika: Ne želimo obvezne preglede

U prijedlogu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama predložena je odredba koja propisuje uvođenje obveznog liječničkog pregleda za vozače starije od 67 godina pri produljenju vozačke dozvole. U Ministarstvu unutarnjih poslova kažu da bi se time uspostavio sustav provjere zdravstvene sposobnosti vozača starijih od 67 godina za upravljanje vozilom.

– Navedenom odredbom želi se osigurati da osobe starije od 67 godina kod kojih je došlo do bitnih promjena u zdravstvenom stanju koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, a kojih pri izdavanju vozačke dozvole nije bilo, ne mogu više aktivno sudjelovati u prometu odnosno da to mogu činiti pod određenim ograničenjima – objašnjavaju u MUP-u.

Preporuke liječnika

U Hrvatskoj je prema podacima za 2017. godinu bilo 2.337.087 vozača, a u MUP-u kažu da je njih 9,1 posto bilo s navršenih 67 godina i starijih. Kao argument za uvođenje obveznog liječničkog pregleda za vozače starije od 67 godina, u MUP-u navode statističke podatke za 2017. godinu o broju i posljedicama prometnih nesreća, a prema kojima ta populacija vozača sudjeluje u 11,7 posto svih prometnih nesreća.

Tako u MUP-u tvrde da su tijekom 2017. godine od ukupno 3974 prometne nesreće u kojima su sudjelovali vozači stariji od 67 godina, oni izazvali 2730 odnosno 68,7 posto prometnih nesreća. U tim nesrećama, navode u MUP-u, smrtno su stradale 24 osobe, teške tjelesne ozljede zadobile su 263 osobe, a lakše tjelesne ozljede 891 osoba.

U MUP-u tvrde da je takav trend nastavljen i u 2018. godini te navode da je u prvih deset mjeseci ove godine u ukupnom broju prometnih nesreća sudjelovalo oko 11,9 posto vozača starijih od 67 godina. Ti vozači su, prema podacima MUP-a, od ukupno 3347 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali, izazvali 2376 odnosno 71 posto prometnih nesreća. U tim nesrećama smrtno je stradalo 28 osoba, teško je ozlijeđeno 198 osoba, a lakše su ozlijeđene 773 osobe.

- Predlaganje odredbe obveznog liječničkog pregleda za vozače starije životne dobi slijedilo je preporuke i liječničke struke, odnosno Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za medicinu rada te Ministarstva zdravstva - kažu u MUP-u.

No u umirovljeničkim udrugama oštro se protive tome da osobe starije od 67 godina moraju pri produljenju vozačke dozvole ići na obvezni liječnički pregled. Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović kaže da ta odredba ne može i ne smije proći.

– Ona je suludo obrazložena i netočno argumentirana. Riječ je o četvrtom pokušaju lobija medicine rada i liječničkih udruga da posredstvom svojih ljudi u MUP-u proguraju tu obvezu. A radi se o milijunima kuna - kaže Petrović. Liječnički pregled na medicini rada košta između 300 i 450 kuna.

Prvi je put obveza liječničkog pregleda za starije vozače, i to one koji imaju više od 65 godina, donesena 2014. I to usred ljeta, kako kaže Petrović, nakon javnog savjetovanja koje je trajalo samo pet radnih dana. No Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske uspjeli su nakon godinu dana izbaciti tu odredbu iz zakona. Ali tu su odredbu ponovno pokušali vratiti u zakon 2016. i 2017., no umirovljeničke udruge spriječile su oba ta pokušaja.

Jasna Petrović iznosi podatak da su u 2017. od ukupnog broja nesreća vozači stariji od 65 godina skrivili njih 10,5 posto te poručuje da su glavni krivci za prometne nesreće mladi koji voze pod utecajem aklohola, droga, bez vozačke dozvole... Ističe da u desetak zemalja EU poput Njemačke, Austrije, Nizozemske..., nema nikakvih ograničenja odnosno obveznog liječničkog pregleda za produljenje vozačke dozvole za starije osobe. U tim zemljama, objašnjava ona, dovoljna je kontrola to što zakon propisuje čvrste kazne za one koji prouzroče prometne nesreće. U Finskoj, primjerice, kaže Petrović, vozači stariji od 70 godina moraju dobiti potvrdu od obiteljskog liječnika.

Napominje da je i prema postojećem hrvatskom zakonu obiteljski liječnik obvezan prijaviti policiji pacijenta koji nije sposoban voziti. No to kad nas nije zaživjelo, nitko nije kaznio liječnika koji nije prijavio policiji takvog pacijenta, tumači Petrović.

Umirovljeničke udruge već su se i za prijašnjih pokušaja uvođenja obveznog pregleda za starije vozače oštro protivile da to rade liječnici medicine rada jer smatraju da nitko bolje ne poznaje zdravstveno stanje pacijenta od njegova obiteljskog liječnika.

- Taj pregled nikako ne smije obavljati liječnik medicine rada koji za 450 kuna u biti samo proda papir - napominje Petrović. Kaže da se predlagatelji uvođenja sporne odredbe o obveznom pregledu pozivaju i na EU direktivu 645 tvrdeći pritom da je njome propisano uvođenje obveznog pregleda na medicini rada za vozače starije dobi. No predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske kaže da se to odnosi samo na profesionalne vozače.

– Ako ta obveza na kraju i prođe, pregledi bi morali biti besplatni za sve. No uvjerena sam da ćemo uspjeti to spriječiti i ovaj put jer želimo zaštititi i državu od potkradanja - poručuje Petrović. Na naše pak pitanje hoće li osobe starije od 67 godina same morati platiti obvezni liječnički pregled ili će to biti besplatno, u MUP-u odgovaraju da pitanje naknade za obavljanje tog zdravstvenog pregleda nije pitanje koje će se uređivati tim zakonom niti je u nadležnosti tog ministarstva.

– Shodno tome, tvrdnje iz umirovljeničkih udruga da se time pogoduje lobiju medicine rada ne možemo komentirati. Smatramo potrebnim naglasiti da nije riječ o obveznom zdravstvenom pregledu, već o pregledu kojemu bi se trebali podvrgnuti vozači koji žele imati odnosno zadržati status nositelja hrvatske vozačke dozvole - ističu u MUP-u.

Prometni stručnjak Željko Marušić pak smatra da treba uvesti obvezne liječničke preglede za starije vozače, ali po financijski prihvatljivim uvjetima. Predlaže da cijena tih pregleda bude od 50 do 100 kuna, ovisno o imovinskom stanju, i da u pokrivanju troškova tih pregleda sudjeluju osiguravajuće kuće.

Pregledi su blagodat

– Ljudi bi trebali shvatiti te preglede kao blagodat. Sve više starijih osoba sudjeluje u prometnim nesrećama. Ako se na pregledima ispostavi da je recimo 2000 zdravstveno nesposobnih, koji bi skrivili recimo 100 nesreća, to znači da bismo time spriječili ogromne štete - objašnjava Marušić i naglašava da ti pregledi nikako ne bi smjeli biti financijski problem za starije vozače i da bi ih mogli obavljati obiteljski liječnici koji bi za te preglede trebali imati certifikate. Pri tome bi, smatra Marušić, izdavanje tih potvrda bilo povezano s odgovornošću odnosno s time da liječnik zbog nesavjesnog posla može izgubiti licenciju.

