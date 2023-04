Pobješnjeli muževi – ubijali su supruge, njihove odvjetnice, sutkinju...

U ožujku, 2002. jedan je odvjetnički ured u Slatini postao poprište stravičnog zločina. Zbog brakorazvodne parnice, tada 53-godišnji Antun Nikl, krenuo je u krvavi obračun s bivšom suprugom, ali i s odvjetnicom koja je zastupala nesretnu ženu, a kasnije i s policijom. Tog su petka, na središnjem Trgu sv. Josipa, u Slatini, djeca prodavala cvijeće za humanitarnu akciju, a samo pedesetak metara dalje, u obližnjoj poslovno-stambenoj zgradi, dogodio se zločin. Začula su se tri pucnja, a ubrzo nakon toga pristigli su policija i liječnici Doma zdravlja. Na žalost, za odvjetnicu Mariju Brnić-Biljkaj, bilo je prekasno. U njenom ju je uredu ubio pomahnitali suprug žene koju je zastupala na brakorazvodnoj parnici, njen sugrađanin, Antun Nikl.

Kako policajci ubojicu nisu zatekli na mjestu zločina, u malom je, mirnom gradu zavladao strah. Ubrzo se doznalo da je ubojstvu odvjetnice prethodio još jedan zločin, s istim potpisom. Naime, samo sat vremena prije, nedaleko od OŠ Josipa Kozarca, Nikl je pucao na svoju, tri godine mlađu, suprugu, Maricu Nikl. Presreo ju je u Ulici N. Šubića Zrinskog, udario ju pištoljem po glavi, a potom u njeno tijelo ispalio jedan metak. Teško ranjenu ženu hitna je prevezla u Opću bolnicu u Viroviticu.

Višesatna drama okončana je dolaskom specijalaca

Nasilnik se, ni nakon teškog ranjavanja supruge te ubojstva odvjetnice, nije zaustavio. Svoju je kuću pretvorio u utvrdu, uslijedila je višesatna drama. Nikl je, iz kuće, pucao na policajce te je na njih bacao bombe. Iz Osijeka su, potom, helikopterom stigli specijalci, koji su, nakon šest sati neizvjesnosti, oko 15.30, upali u kuću gdje su zatekli osumnjičenika prostrijeljene glave. Oko 16 sati, Antun Nikl je primljen u virovitičku Opću bolnicu gdje je, uslijed teške ozljede, ubrzo umro.

Mučna i dugogodišnja pozadina zločina

Ispostavilo se da nije bila riječ tek o trenutnom bijesu i pomračenju uma, nego o nasilju, zlostavljanju i prijetnjama, koje su trajale godinama. U pozadini zločina bili su višegodišnji, nesređeni, obiteljski odnosi. Antun, koji je radio u slatinskom "Gaju", često je pio, pravio probleme, liječio se od alkoholizma. Upravo se, zbog toga, ali i zbog neprestanih prijetnji i nasilja, Marica i željela razvesti od supruga, s kojim je u braku bila 28 godina te su imali dvoje djece, kći (24) i dvije godine mlađeg sina.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

„Tata je godinama prijetio da će ubiti mamu"

Kći je tada smogla snage te je progovorila o obiteljskoj drami. Tvrdila je da je njen otac oduvijek prijetio da će ubiti mamu, a dvije godine, prije počinjenog zločina, u parnici na sudu zaprijetio je da će ubiti i suprugu i odvjetnika.

„Milijun smo puta govorili policiji da nešto učini. Odgovor je uvijek bio: 'Ne možemo ništa!' Kada je i prije dvije godine istukao mamu, koja je završila u bolnici, policajci su došli, napravili zapisnik i otišli. No, nisu poduzimali ništa. Bio je pod uvjetnom kaznom, a stalno je govorio da će je ubiti. Mama se bojala. Pa tko se ne boji kad ga se 28 godina tuče? Tata se tukao i s policijom, a tijekom rata, kad je bio u uličnim stražama, puškom je pucao na policiju. Sve to mora negdje biti zapisano“, tvrdila je kći Niklovih, ističući kako je i dan prije tragedije njezina mama zvala policiju, no, policajci su, kako je rekla, samo došli i otišli, rekavši njenom ocu da se smiri.

Isprobajte arhivu Večernjeg lista Na stranici https://arhiva.vecernji.hr/ nalazi se najveća digitalna arhiva izdanja dnevnih novina u Hrvatskoj, ali i u regiji. Pretplatite se danas i dobivate uvid u više od 60 godina hrvatske povijesti.

No, Antun Nikl se nije smirio. Brakorazvodna mu je parnica, očito, prelila čašu te je planirao zločin, na što ukazuje i njegovo oproštajno pismo, koje je napisao prije sumanutog čina. Kobnog je dana uredno složio svoju odjeću te je krenuo na stravičan put bez povratka - teško je ranio bivšu suprugu Maricu, ubio njezinu odvjetnicu Mariju Brnić-Bljakaj i potom presudio sam sebi, pucajući si iz pištolja u glavu.

Nasilnici su često „ispod radara“, sve dok ne ubiju

Zbog smrti Antuna Nikla, slatinska tragedija nije mogla imati uobičajen sudski epilog. No, na žalost, ona je tek jedna u nizu obiteljskih tragedija koje se događaju u Hrvatskoj i u kojima, krivci nerijetko ostaju „ispod radara“ institucija, sve dok svoje najcrnje prijetnje ne provedu u djelo, što, nerijetko, životom plate nedužni, žene i djeca.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

Sličan slučaj dogodio se i 1999., no tada je broj žrtava bio još veći - ubijene su tri žene. Mato Oraškić, policajac, koji je zbog sumnje da je zapalio kuću supruginih roditelja, bio suspendiran, tog je jutra, 22. rujna, u 9.30 sati, naoružan pištoljem, ušao u Palaču pravde. Rasprava je trajala od 9.45 do 10 sati, a u trenutku kada ju je sutkinja privela kraju, Oraškić je izvadio pištolj i napravio masakr - ubio je svoju 26-godišnju suprugu, Gordanu Oraškić, njenu odvjetnicu, Hajru Prohić (43), te sutkinju Ljiljanu Hvalec (38).

Prva osoba osuđena na 40 godina zatvora

Suci, koji su prvi utrčali u sudnicu strave, kasnije su izjavili da tako krvave prizore nisu vidjeli ni na bojištima, za vrijeme Domovinskog rata. Tijekom ispitivanja, Oraškić je uspio čak zavarati i policijski poligraf. Tvrdio je da je žrtva montiranog procesa, no utvrđeno je da je zločin pomno isplanirao te je postao prva osoba u Hrvatskoj osuđena na maksimalnih 40 godina zatvora.

Arhiva starih brojeva i izdanja Večernjeg lista čuva mnoštvo članak koji svjedoče o obiteljskom nasilju i zločinima. Jedan od njih je i članak iz davne 1973. Mjesto radnje i tada je bila sudnica, a povod također brakorazvodna parnica, jedino oružje, tada nije bilo vatreno, nego hladno.

Tragedija se dogodila na Okružnom sudu u Karlovcu. Kada je tog prijepodneva, 28. ožujka, sudac Stjepan Pavlović, Kati Mihalić i njenom suprugu Stjepanu, na potpis dao zapisnik, na kraju ročišta za mirenje, 40-godišnji Stjepan Mihalić izvadio je nož i njime počeo ubadati svoju, pet godina mlađu, suprugu. Majčin je krik čuo 15-godišnji sin. Utrčao je u ured, skočio na oca i odgrizao mu komad lijevog uha te ga udario stolicom. Teško ranjena žena, srušila se u sudskom hodniku te je nešto kasnije, od zadobivenih ozljeda, umrla u bolnici. Brak u kom se rodilo dvoje djece i koji je trajao 18 godina, završio je tragično.

Iako je novinski papir požutio, pola stoljeća star novinarski tekst spriječio je da taj zločin, koji se dogodio u Karlovcu, padne u zaborav.