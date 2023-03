Stravičan zločin u Vinkovcima: Ubojica je bježao prema rijeci pa počeo pucati prema policajcima

Pripadnici PU vukovarsko-srijemske su sinoć, 28. ožujka, zaprimila dojavu 37-godišnjeg muškarca da je u Ulici Dragutina Žanića Karle usmrćen član njegove obitelji . Dojavitelj je također nazvao da je počinitelj uputio ozbiljne prijetnje njemu i njegovoj obitelji, navode iz policije. 'Policijski službenici žurno su se uputili na mjesto događaja, gdje su u 22:42 na pješačkoj stazi zatekli beživotno tijelo 63-godišnjeg muškarca, a počinitelj se udaljio s mjesta događaja. U nekoliko slijedećih dojava policiji 37-godinjak je dojavio kako je član njegove obitelji, koji mu je uputio prijetnje smrću, provalio u njegovu kuću, a kako ga nije zatekao udaljio se osobnim automobilom', potvrdili su iz policije.

Kako je dojavitelj naveo marku i registraciju automobila to je pomoglo policiji da započnu s traganjem za počiniteljem i blokiraju područje na kojem se osumnjičeni mogao nalaziti. 'Nakon određenog vremena ophodnja je uočila traženo vozilo u Ulici Matije Gupca u Vinkovcima i krenula u potjeru.'

Osumnjičenik je uočio policiju te je krenuo bježati. Vozilom je udario u metalni stup pa ga nije mogao više voziti. Izašao je iz njega i trčeći se udaljio prema rijeci Bosut i sakrio se u visoku travu. 'Policijski službenici pozivali su ga na mirnu predaju, no osumnjičeni je počeo prijetiti samoubojstvom, a nakon toga je počeo ipasljivati hice prema policajcima. Oni su na to ispalili više upozoravajućih hitaca u zrak. No osumnjičeni nastavlja pucati na njih. Oni nakon upozorenja zapucaju prema njemu. Osumnjičeni nakon toga ulazi u rijeku, prijeti samoubojstvom, te nastavlja pucati na policiju. Policajci uzvraćaju, a u jednom trenutku policija uočava tijelo kako pluta u rijeci. Tijelo su iz rijeke izvukli vatrogasci. Očevidom koji je i dalje u tijeku rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika koji je u Vukovaru. Ona je naložila i provođenje obdukcije koja će se provesti tijekom dana', navode iz policije.

Podsjetimo, Vinkovačka policija dobila je sinoć dojavu o pucnjavi u gradu . Na mjestu događaja zatekli su tijelo ubijenog muškarca, a ubrzo potom na drugoj su lokaciji pronašli i tijelo napadača. Navodno je ubijeni A.P., otac triju sinova, koji je Vinkovčanima poznat i kao vlasnik tvrtke koja je godinama dobro poslovala. Njega je ubio njegov najmlađi sin. Riječ je o slučaju koji je pogodio građane Vinkovaca, a obitelj zavio u crno. Što je dovelo do zločina, ne zna se. Jutro nakon zločina, ispred kuće u Vinkovcima parkiran je Mercedes . Na vratima automobila, s vozačeve strane, vidljiva je rupa koja nalikuje na rupu od metka.