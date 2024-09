Po zagovoru sv. Šarbela registrirano je 30.000 čudesnih ozdravljenja

Moći jednog od najpopularnijih svetaca današnjice, sv. Šarbela Makhlufa iz Libanona, stižu ove nedjelje u Križevce. Sv. Šarbel poznat je po gotovo 30.000 registriranih čudesnih izlječenja. Ona su se osobito događala nakon njegove smrti, koja je zanimljiva i po tome što je iz svečeva groba mjesec i pol dana isijavalo svjetlo, a nakon toga odande je počelo istjecati i čudotvorno ulje.

Grob je posebno mjesto

Moći dolaze u grkokatoličku katedralu u Križevcima, a križevački biskup mons. Milan Stipić najavljuje to kao veliku milost za Križevačku eparhiju i cijelu Crkvu u Hrvatskoj, kao i za grad Križevce. "Moći ovog svjetski poznatog i diljem Katoličke crkve omiljenog sveca dolaze u križevačku katedralu gdje će trajno ostati i ondje će vjernici moći dolaziti moliti", kazao je vladika Stipić, objasnivši kako se u katedrali se već dulje okuplja molitvena zajednica sv. Šarbela koju vodi Niko Rončević i koji je stjecajem okolnosti bio pozvan u Libanon, gdje je pohodio maronitski samostan koji čuva Šarbelovo tijelo. U patrijarhatu Maronitske Katoličke crkve, nakon što su ispitali tko traži njegove moći te posjetili Hrvatsku i vidjeli zašto i gdje će biti izložene, pozitivno su odgovorili na zahtjev Križevačke eparhije da nam se udijeli relikvija s njegova tijela. Prikladno je i prirodno da jedina katolička biskupija istočnog obreda u našoj Crkvi ima i štuje relikviju tog velikog istočnokatoličkog sveca", naglasio je vladika Stipić.

Niko Rončević, voditelj zajednice sv. Šarbel, kaže kako dugi niz godina služi u različitim zajednicama karizmatske obnove i šire u Crkvi te se tako upoznao s voditeljem jedne velike karizmatske zajednice koja djeluje već 50 godina u Libanonu, koji ga je pozvao u Libanon da vidi kako oni to rade.

"Dok sam tamo bio, velika mi je želja bila otići na grob i u mjesto gdje je živio sveti Šarbel. To je jako posebno mjesto, mjesto svetosti i tišine. Mnogi hodočasnici iz cijelog svijeta dolaze onamo jer riječ je o trenutno najpoznatijem svecu. Kraj njegova groba postoji popis zemalja iz kojih je javljeno da ima ozdravljenja, a tamo je navedeno na stotine i tisuće ljudi koji su imali iskustava ozdravljenja i primanja milosti po zagovoru sv. Šarbela. Tako smo započeli suradnju s tom zajednicom i htjeli smo to donijeti u Hrvatsku", objasnio je Rončević.

Vladika Stipić kaže kako sv. Šarbel može biti poticaj za razumijevanje duhovnosti, osobito one koja je karakteristična za istočne Crkve.

"Ljudi takav tip duhovnosti često doživljavaju kao bijeg ili ekskluzivnost, ali to nije slučaj. U monaškoj zajednici prolazi se određeni put. Prvi stupanj u monaškom duhovnom životu je stupanj pročišćenja. Mi svi sa sobom vučemo neke strasti, zle navike, osobnost koja je često ranjena. Netko je ljutit, netko čangrizav, netko pati od ljubomore, netko je pretjerano sklon jelu i piću, netko nekim drugim strastima, i to nas sve obilježava. Kako bismo duhovno napredovali, prvi korak je pročišćenje od strasti. Tu čovjek sam po sebi ne može puno učiniti sam, ali ako ide s Bogom, ako Mu se moli i kaže: 'Ti mi pomozi da se toga riješim', onda je drukčije i lakše ide. Bog tada čovjeku pomaže. Rast u duhovnosti važan je za svakog vjernika, pa tako i vjernika laika koji živi užurbanim životom u kojem je često vrlo izazovno postojano raditi na sebi. Sv. Šarbel sve je to prošao i mogao je razumjeti ljude i njihove duhovne muke. I danas mu se ljudi rado utječu u svojim duhovnim poteškoćama. Već na njegovu sprovodu, po njegovu zagovoru, dogodilo se prvo čudo kada je jedan dječak ozdravio. Na njegov zagovor Bog je učinio brojna čudesa, i ubrzo je postao vrlo poznat u cijelom katoličkom svijetu", kaže mons. Stipić, koji je predvodio i trodnevnicu uoči nedjeljnog dolaska moći u Križevce.

Bdjenje u katedrali

U Križevce stižu relikvije prvog stupnja, tj. komadić Šarbelova tijela, a mnogi ne znaju kako takve relikvije nije lako dobiti, svemu je prethodio proces u kojemu je sudjelovao i sam križevački biskup. U nedjelju 22. rujna vjernici će moći nabaviti relikvije trećeg stupnja te čudesno ulje sv. Šarbela po kojem se događaju uslišanja diljem svijeta.

U subotu u 21 sat u križevačkoj katedrali započinje svečano noćno bdjenje na kojem će pjevati grkokatolički bogoslovi iz Hrvatske, Slovačke i Mađarske, a u nedjelju svečanost dočeka moći sv. Šarbela počinje u 10 sati procesijom ulaska u katedralu i arhijerejskom liturgijom koju će predslaviti vladika Jona Maksim, grkokatolički metropolit Slovačke i nadbiskup Prešova.