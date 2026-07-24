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OPTIMISTIČNA PREDVIĐANJA

Plusu u poslovanju nada se 67% hrvatskih hotelijera i iznajmljivača

Komiža: Poslijepodne na plaži Lučica
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Autor
Jolanda Rak Šajn
24.07.2026.
u 17:46
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Ukupna percepcija sektora je optimistična, no manji i neovisni smještajni objekti izloženi su sve većem pritisku da održe korak s većim sustavima, analiza je Booking.com-a

Hrvatski smještajni sektor i dalje je optimističan, 67% hrvatskih smještajnih objekata očekuje pozitivan razvoj poslovanja u sljedećih godinu dana te njih 66% svoju ekonomsku situaciju ocjenjuje dobrom, pokazao je najnoviji Europski barometar smještaja Booking.com-a za 2026. – pregled očekivanja, prilika i izazova koji su trenutačno u središtu pozornosti stručnjaka iz smještajnog sektora diljem Europe.

Na temelju odgovora 1240 rukovoditelja i menadžera iz smještajnog sektora, uključujući predstavnike hotela i alternativnih smještajnih objekata s 24 europska tržišta, među kojima je i hrvatsko, ovogodišnje izvješće potvrđuje otpornost i stabilnost industrije koja se posljednjih godina suočavala s brojnim nepovoljnim okolnostima. Rezultati za Hrvatsku odražavaju sličan optimizam, ali istodobno ukazuju na prioritetna područja za daljnji razvoj, osobito kada je riječ o razlikama između većih i manjih pružatelja smještaja, tvrdi se u izvješću. Promjene u tržišnoj i marketinškoj dinamici na sličan su način utjecale na objekte svih veličina. Rast prosječne dnevne cijene smještaja usporio je, pri čemu je udio objekata koji su prijavili povećanje cijena na godišnjoj razini pao za pet postotnih bodova, s 46% u 2025. na 41% u 2026. Istodobno je 43% objekata zabilježilo rast popunjenosti, što je povećanje od četiri postotna boda u odnosu na prethodnu godinu.

Ključne riječi
ugostitelji turizam

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