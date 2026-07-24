FOTO Nakon višesatne akcije kamion za smeće izvučen iz mora: U pomoć stigla golema dizalica

Kamion za odvoz otpada pulskog komunalnog poduzeća Herculanea danas je oko 11 sati otklizao u more na području kupališta Zlatne stijene u Puli.
Kamion za odvoz otpada pulskog komunalnog poduzeća Herculanea danas je oko 11 sati otklizao u more na području kupališta Zlatne stijene u Puli.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Na mjesto nesreće tijekom poslijepodneva dovezena je dizalica tvrtke Divić iz brodogradilišta Uljanik, koja je sudjelovala u izvlačenju vozila iz mora.
Na mjesto nesreće tijekom poslijepodneva dovezena je dizalica tvrtke Divić iz brodogradilišta Uljanik, koja je sudjelovala u izvlačenju vozila iz mora.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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U nesreći su lakše ozlijeđene dvije osobe, vozač kamiona i jedan kupač koji se u trenutku nesreće nalazio na plaži.
U nesreći su lakše ozlijeđene dvije osobe, vozač kamiona i jedan kupač koji se u trenutku nesreće nalazio na plaži.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Prema informacijama Dnevnika.hr, vozač je u posljednjem trenutku uspio iskočiti iz kabine kamiona prije nego što je vozilo završilo u moru. Zbog lakših ozljeda prevezen je u Opću bolnicu Pula, gdje je zadržan na promatranju.
Prema informacijama Dnevnika.hr, vozač je u posljednjem trenutku uspio iskočiti iz kabine kamiona prije nego što je vozilo završilo u moru. Zbog lakših ozljeda prevezen je u Opću bolnicu Pula, gdje je zadržan na promatranju.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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O okolnostima nesreće oglasila se i Tatjana Čemerikić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. - Dolaskom na mjesto intervencije zatečene su dvije ozlijeđene osobe.
O okolnostima nesreće oglasila se i Tatjana Čemerikić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. - Dolaskom na mjesto intervencije zatečene su dvije ozlijeđene osobe.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Vozač kamiona naveo je da se u trenutku događaja nalazio u kabini te se prevrtao tijekom klizanja kamiona u more, ali je uspio iskočiti, nakon čega se otkotrljao u more. Žalio se na ozljede ramena i leđa te je prevezen u bolnicu - rekla je Čemerikić.
Vozač kamiona naveo je da se u trenutku događaja nalazio u kabini te se prevrtao tijekom klizanja kamiona u more, ali je uspio iskočiti, nakon čega se otkotrljao u more. Žalio se na ozljede ramena i leđa te je prevezen u bolnicu - rekla je Čemerikić.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Dodala je kako je lakše ozlijeđen i kupač koji se nalazio na plaži. - Drugi ozlijeđeni, kupač koji je čuo iznenadnu buku, okrenuo se i ugledao kamion koji je klizio prema moru. U pokušaju da ga izbjegne ozlijedio je stopalo te je također prevezen u Objedinjeni hitni bolnički prijem pulske bolnice - pojasnila je.
Dodala je kako je lakše ozlijeđen i kupač koji se nalazio na plaži. - Drugi ozlijeđeni, kupač koji je čuo iznenadnu buku, okrenuo se i ugledao kamion koji je klizio prema moru. U pokušaju da ga izbjegne ozlijedio je stopalo te je također prevezen u Objedinjeni hitni bolnički prijem pulske bolnice - pojasnila je.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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