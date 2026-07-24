Doploviti do europskoga Kineskog zida nakon dočeka Nove godine usred ljeta

Kamena ulica s mnoštvom stepenica na Visu jedna je od kulisa u popularnom hollywoodskom hitu "Mamma Mia!", otok Mljet ima čak dva jezera u koje se ulijeva more pa ako zaplivate u jezeru, nakon mora, promijenit ćete temperaturu vode za nekoliko stupnjeva. Na Korčuli ćete pak doživjeti proslavu Nove godine usred ljeta, dok će vas maleni Ston izuti iz cipela svojom vizurom s obzirom na to da grad okružuju zidine koje vijugaju brdom i koje nazivaju europskim Kineskim zidom. Dubrovačkoj je Republici, naime, bilo toliko stalo da zaštiti mjesto u kojem proizvodi sol – svoje trgovačke zlatne poluge – da ga je opasala neosvojivim zidinama! To su tek neke od tajni i priča koje čuvaju hrvatski otoci i gradovi južne Dalmacije, većini nepoznate dok se ne uputite na destinaciju; jer, iako mislite da znate sve o našim otocima, gradovima, uvalama, to je daleko od istine.

Jedno putovanje može odškrinuti vrata tajni, povijesnih sličica i svih čarolija koje skriva čak pet naših otoka južne Dalmacija. Putovanje je to koje počinje u Trogiru, a završava u Dubrovniku i u kojem niste opterećeni automobilom, gužvama na cestama, parkiranjem, tegljenjem kofera od mjesta do mjesta, ne zabrinjava vas vrijeme ni stanje na cestama ako se na putovanje i istraživanje tog dijela Dalmacije odlučite otići – krstareći Jadranom. Taj je oblik ljetovanja iznimno popularan među strancima, a u posljednje vrijeme i među domaćim gostima, a cijena mu je u rangu tjednog ljetovanja u hotelu. Ne govorimo o putovanju u velikim kruzerima koji više zaklanjaju vidike nego što ih otkrivaju, napučenom turistima, već o malim krstarenjima na kojima imate smještaj kao u hotelu; klimatiziranu sobu s kupaonicom, a opet udobnost putovanja s manjom grupom ljudi, do najviše 40 osoba, o kojoj se brine brodsko osoblje, s kojim se ubrzo udomaćite.

Da je upravo takav oblik putovanja poseban i atraktivan, Katica Hauptfeld je shvatila još davno, 1992. godine kada je u Opatiji osnovala turističku agenciju Katarina Line kojom je svijetu, u teškim vremenima, htjela pokazati Hrvatsku zahvaljujući posebnom doživljaju i autentičnom iskustvu. Njena je agencija danas jedna od najvećih receptivnih agencija koja strancima pokazuje najbolje od Hrvatske, ali i vodeći hrvatski specijalist za mala krstarenja Jadranom.U početku je agencija organizirala hotelski smještaj i kopnene ture, a već 1993. organizirano je prvo krstarenje tradicionalnim drvenim brodom, što je zapravo bio početak koncepta koji će tijekom godina postati jedan od zaštitnih znakova hrvatskog turizma. Katarina Line obiteljska je tvrtka u kojoj uz osnivačicu Katicu Hauptfeld rade i njezina djeca: Anamaria Hauptfeld Schweitzer, zadužena za odjel krstarenja, te Daniel Hauptfeld, koji vodi marketinški razvoj brenda. Za razliku od velikih kruzera, putovanja ovog tipa omogućuju da uz mali broj putnika te individualni pristup pristanete u luke koje su velikim kruzerima nedostupne te tako doživite Hrvatsku na poseban način. Tijekom godina Katarina Line razvila je impresivnu flotu koja obuhvaća tradicionalne drvene brodove, kruzere i jahte poput broda "Ave Maria" sagrađenog 2018. te koji prima samo 38 putnika u 19 elegantnih kabina, u kojim možete proći turu od Trogira do Dubrovnika.

– To nam je godinama jedna od najpopularnijih ruta, bilo da počinje u Trogiru bilo u Dubrovniku, pa u obilazak lokacija idete prema Trogiru. Putovanje ima protočan karakter, puno se toga može vidjeti u krstarenju koje traje sedam dana i u kojemu se može doživjeti autentična priča svake lokacije; od povijesti do gastronomije. Posebno je zanimljiva strancima, gostima iz Australije, Novog Zelanda, čak i Amerike. Oni obično putovanje počinju u Veneciji, a u Hrvatskoj kreću iz Zagrebu, posjete Opatiju, Plitvice, pa se na brod ukrcaju u Trogiru. Od velikog nam je značaja za goste iz SAD-a to što imamo direkte avionske letove iz SAD-a u Dubrovnik, a odnedavno i u Split – kazuje Anamaria Hauptfeld Schweitzer.

Katarina Line godišnje u Hrvatsku dovede od 130.000 do 140.000 gostiju pa, iako imaju i luksuzan hotel u Opatiji i većinu prihoda ostvaruju na kopnu, posebno su poznati po krstarenjima minikruzerima na Jadranu. Imaju 40-ak brodova u najmu, a s pomorcima iz obitelji Naranča, koji su iz mjesta Krilo Jesenice kod Splita, surađuju od pokretanja tvrtke. Rade Naranča mladi je kapetan broda "Ave Maria" koji je u najmu Katarina Linea, i već je treća generacija mornara u svojoj obitelji. Na brodu je sa sedam svojih članova posade i kaže da su gosti zadovoljni putovanjem jer, kada se jednom ukrcaju, kažu im, više ne razmišljaju o putu, već samo uživaju u razgledavanju otoka. – Suradnja s obitelji Naranča traje 35 godina. Sjećam se da sam prvi put Radu vidjela kada je imao svega pet godina na brodu njegova djeda, po kojemu je dobio ime, s kojim smo počeli suradnju. Stvarno možemo reći da smo uigrana ekipa, svatko je predan svom dijelu posla kojim se bavimo – kaže kroz smijeh Anamaria Hauptfeld Schweitzer.

Kapetan Rade Naranča kaže pak da je koncept malih turističkih brodova popularniji od velikih kruzera jer pruža intimniji doživljaj, mogućnost svakodnevnog iskrcaja u različitim lukama i opušteniju atmosferu za goste. – Dođete s koferom na brod, zaboravite sve brige, imate kabinu, hranu i svaku noć ste u drugoj luci. To je putnicima zabavno jer imaju puno toga vidjeti i doživjeti – kaže Rade i dodaje da je ponosan na svoj tim i obiteljsku tradiciju.

Zanimljivo je, zapravo, gledati kako brod dug čak 52 metra "u rikverc" dovozi i sidri se u maloj uvali gdje nema kupača, do koje se ne može kopnom, pa se u kristalnom moru uz naše otoke možete kupati skakanjem s njegova broda "Ave Maria". Jutra su tijekom ovakvog krstarenja, zapravo, i rezervirana za kupanje u samotnim uvalama. U poslijepodnevnim satima brod pristaje u luku, a često se naslanja na drugi brod, pa ste smješteni u nizu u kojem zna biti i do desetak brodova. Do kopna tada prolazite preko tuđih paluba. I to je zanimljiva priča, kaže nam kapetan Rade; sve su luke u našim starim gradovima nastajale davno, u 18. stoljeću kada nije bilo toliko brodova turističkog karaktera na vezu, tako da je ovo način da više brodova stane u male luke. No, i to ima svoju čar; posebno ako se kasno noću vraćate na brod, pa morate paziti gdje ste i brojiti brodove do svoga. Zanimljivo je i to da na brodu od 23 sata navečer vlada mir i tišina, sve se aktivnosti gase kako bi gosti koji žele mir to i dobili. Ujutro počinjete s istraživanjem ljepota koje krije hrvatska obala te sve čari ovakvog putovanja. Već je prva lokacija iznimno zanimljiva. Trogir, jedan od najbolje očuvanih romaničko-gotičkih gradova Europe, smješten na malenom otoku, s portalom katedrale, rad majstora Radovana, koju turisti najviše posjećuju.

Na brod se vraćate puni doživljaja iz ovoga jedinstvenoga grada, a nakon prve noći prospavane na usidrenom brodu, jutro počinje paljenjem brodskih motora, znakom da odlazite na prvu otočnu destinaciju. Pogled koji se s broda pruža prema otocima i kopnu, prirodi koja vas okružuje, kućama nanizanima pred vama, koje kao da izviruju iz mora dok se približavate lukama, poseban je doživljaj. Posebno kada prilazite Hvaru koji, zahvaljujući svom položaju na uzbrdici, doista djeluje kao grad koji se piramidalno uzdiže iz mora.

Prva otočna postaja je Brač, najveći dalmatinski otok poznat po bijelom bračkom kamenu od kojeg su građene neke od najpoznatijih svjetskih građevina, ali i s jednom od 10 najljepših plaža na svijetu – pješčanom plažom Zlatni rat na kojoj se možete kupati. Nakon Brača slijedi Hvar; otok koji već godinama nosi reputaciju jedne od najsunčanijih mediteranskih destinacija, mjesto koje je zanimljivo mladima zbog zanimljiva noćnog života, gdje ćete vidjeti usidrene brojne luksuzne jahte. Ali to je i otok na kojem rastu stoljetni maslinici, vinogradi, lavanda, gdje vas okružuje venecijanska arhitektura i živopisni trgovi. Na Hvaru je posebno zanimljiv samostan benediktinki poznat u svijetu po tomu što časne generacijama izrađuju čipke od agave. Sve je u blizini glavnog trga koji podsjeća na onaj Svetog Marka u Veneciji, a u jednoj ulici skriva se motiv koji podsjeća na priču o Romeu i Juliji i njihovim susretima pod balkonom, tako da je obilazak Hvara, posebno s lokalnim vodičem, pun zanimljivih priča i anegdota. Treći otok na ruti je Vis. Zbog svoje vojne prošlosti desetljećima je bio zatvoren za strane posjetitelje, zahvaljujući čemu je sačuvao iznimnu prirodu i autohtoni način života. Sačuvani su i obrisi vojnog aerodroma iz Drugoga svjetskog rata na kojem je sada zasađena vinova loza i masline.

Pozicija je ovaj grad tijekom povijesti učinila zanimljivim vojskama koje su ostavljale tragove, pa tako, mnogi i ne znaju da Vis ima kulu Wellington, obrambenu građevinu s početka 19. stoljeća sagrađenu za britanske vladavine. No, njegove slikovite uvale, kamene kuće i kristalno čisto more osvojili su i filmsku industriju pa je upravo ovdje sniman veliki dio hollywoodski hit "Mamma Mia! Here We Go Again", koji je ljepote Visa predstavio milijunima gledatelja diljem svijeta. Otok Vis ima i svoju eno-gastro priču. Ulicama Visa miriši svježe ispečena tradicionalna viška i komiška pogača, a njezin opojni miris vodi sve do Viškog cvita, vlasnice Mirele Blagojević. Kod nje možete probati i kolač Viški cvit, autohtonu slasticu napravljenu od jednostavnih sastojaka te ručno oblikovanu u cvijet. S Visa se odlazi prema jednom od najvećih prirodnih fenomena hrvatske obale – Modroj špilji na otočiću Biševu. Sunčeve zrake koje kroz podvodni otvor stvaraju nestvarnu plavu svjetlost pretvaraju unutrašnjost špilje u prizor koji izgleda nestvarno i koji je zanimljiv i strancima i domaćim gostima.

Na brodski ste se život do uplovljavanja u Korčulu već navikli pa vam je na kopnu pomalo čudno zašto vam se tlo pod nogama ne ljulja dok hodate ulicama koje se s glavne ulice redaju tako da, gledate li grad iz zraka, čine motiv riblje kosti. To da je djetinjstvo Marka Pola, najvećega mletačkog istraživača, putopisca, svjetskog putnik koji je obišao Put svile u Europi i Aziji, vezano i za ovaj hrvatski otok, dio je priče o Korčuli koju možete poslušati i u interpretacijskom centru posvećenomu Marku Polu. Među najzanimljivijim događajima na otoku je i tradicionalni doček polovice Nove godine kada se stara gradska jezgra pretvara u veliku pozornicu ispunjenu maškarama, glazbom, plesom, a u ponoć i vatrometom. Zanimljiv je podatak da se gotovo na svakom kilometru otoka nalazi jedan OPG, što govori o vrijednim ljudima koji generacijama njeguju vinograde, maslinike i tradicionalnu proizvodnju hrane. Zato je posjet otoku prilika za kušanje vrhunskih vina od autohtonih sorti poput pošipa, grka i plavca malog, domaćih maslinovih ulja i meda. Svakoga tko voli prirodu oduševit će Mljet, taj zeleni otok prekriven gustim borovim šumama zaštićen kao Nacionalni park na kojem se nalaze čak dva slana jezera. U ovom NP-u morate posjetiti otok Sv. Marije s istoimenim dominikanskim samostanom, dio kojeg je sada pretvoren u restoran, a do kojeg vas vozi brodić. Na otoku nema zmija otrovnica, reći će vam i u Turističkoj zajednici Mljet; a to mogu zahvaliti – malim i brzim mungosima. Nakon bicikliranja po otoku, kupanje u jezerima čini se jedinom ispravnom odlukom.

Prije dolaska u Dubrovnik kapetan Rade dovest će vas do Stona, u kojem je solana Dubrovačke Republike, koja i danas radi. Ston je poznat i po hrvatskim kamenicama, koje se stoljećima uzgajaju u idealnim prirodnim uvjetima u Stonskom zaljevu. Fascinantan je pogled na mjesto dok mu prilazite brodom; maleno naselje natiskano u uvali okružuju najduže obrambene zidine u Europi, duge čak 5,5 kilometara, pa ih i zovu europski Kineski zid. Čuvale su solanu u Stonu, najstariju u Europi, a možda i u svijetu, gdje se i danas, kao nekada, sol dobiva na prirodan način, isušivanjem mora. Sol je bila trgovački resurs Dubrovačke Republike koji joj je, među ostalim, donosio bogatstvo, bio i platno sredstvo te adut u pregovorima. Zidine su i danas dobro očuvane i može ih se obići. Prije uplovljavanja u dubrovačku Luku Gruž, prolazite pokraj monumentalnih zidina i obrambenih kula Dubrovnika i zapravo gledate prizor koji su gledali silni osvajači s mora, kojima je proboj zidina i osvajanje Dubrovačke Republike ostao nedosanjani san. Grad je pod zaštitom UNESCO-a, a koliko je divan, najbolje se vidi hodajući po zidinama grada ili s vidikovca na brdu Srđ. Obilazak grada, koji doista živi nekim sasvim drugim ritmom od ostalih stanica na putu i koji je, u svoje zlatno doba, u političkim smislu živio demokraciju i odnos prema stanovnicima kakav danas više ne poznajemo, savršeno zaokružuje tjedan ispunjen drugačijim doživljajem hrvatske obale, nakon kojeg možete reći da ste poznata mjesta doživjeli zahvaljujući manje poznatim, ali zanimljivim pričama, kroz okuse koji su dio tradicije juga Dalmacije.