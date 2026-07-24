Usred sezone zatvorili mu kafić u Šibeniku: 'Došli su u 1.22 u noći, popili pivo, a onda pokazali značke'

Na šibenskom području posljednjih dana provode se pojačani nadzori Porezne uprave, a usred turističke sezone privremeno su zatvorena dva ugostiteljska objekta u samom središtu grada. Kako doznaje N1, riječ je o dijelu intenzivnijih kontrola koje se ovoga ljeta provode diljem Jadrana. Podsjetimo, jedan je ugostiteljski objekt zatvoren zbog viška od 4,30 eura u blagajni, dok je drugi kažnjen jer je gostima posluživao piće nakon isteka radnog vremena, pri čemu račun nije bio izdan.

Davor Perković, vlasnik kafića Moby Dick, tvrdi da je do prekršaja došlo nakon završetka posljednje utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. - Kafić je toga dana radio do ponoći. Petnaestak minuta prije zatvaranja otišao sam kući i konobarima rekao da zatvore lokal. Ostala su još dva stola. Oko 1:22 nazvali su me i rekli da je stigla Porezna uprava. Nisam ni znao da se još poslužuje. Konobari su u međuvremenu krenuli spremati lokal, a nekoliko ljudi ostalo je ispred kafića. Inspektori su naručili dva piva, konobar ih je poslužio, ali račun nije izdao jer je lokal već bio zatvoren. Planirali su ga evidentirati ujutro, no tada su inspektori pokazali službene iskaznice i kontrola je završila - ispričao je Perković za N1.

Kaže kako je nakon nadzora gotovo tri tjedna čekao odluku Porezne uprave te pokušao ishoditi odgodu izvršenja kazne. - Tražio sam da zatvaranje odgode za studeni, kada je promet znatno manji, ali nisu imali razumijevanja. Objekt je zatvoren usred sezone -rekao je. Kafić je zatvoren na osam dana, a u obrazloženju rješenja navedeno je kako je riječ o ponovljenim prekršajima u razdoblju od tri godine. U slučaju novog prekršaja, zatvaranje bi moglo trajati čak 15 dana.

Perković priznaje da je odgovornost na njemu kao vlasniku, no smatra da bi sustav trebao razlikovati namjerne prekršaje od situacija koje nastaju tijekom velikih gužvi. - Raniji prekršaji odnosili su se na manjak ili višak u blagajni te neizdavanje računa. Kada imate 180 sjedećih mjesta i veliki promet, gotovo je nemoguće da sve bude potpuno besprijekorno. Svi koji rade u ugostiteljstvu znaju koliko je to zahtjevno - kazao je.

Dodaje kako ne osporava da je do prekršaja došlo, ali smatra da bi odgovornost trebala biti pravednije raspoređena. - Ne bježim od odgovornosti, ali nije realno da vlasnik snosi posljedice za svaku pojedinu situaciju na koju često ne može izravno utjecati. Kad bi radnici snosili dio odgovornosti za takve propuste, sigurno bi bili oprezniji. Nemoguće je biti u lokalu cijeli dan - istaknuo je.

Naglašava i da njegov posao ne ovisi isključivo o ljetnoj sezoni, već da lokal posluje tijekom cijele godine. - Ono što zaradimo ljeti pomaže nam da zimi održimo poslovanje i isplatimo plaće za sedam ili osam zaposlenika. Prošle godine imali smo sedam ili osam inspekcijskih nadzora. Ove godine ovo je prvi, ali znamo da su nas i ranije obilazili. Nemam ništa protiv kontrola, neka rade svoj posao, ali neka i nama dopuste da radimo svoj - rekao je.

Ističe kako ga osmodnevno zatvaranje neće ugasiti, ali smatra da takve mjere obeshrabruju poduzetnike. - Preživjeli smo i pandemiju pa ćemo i ovo. Posao gradim već 14 godina i neće ga uništiti osam dana zatvaranja. Ipak, ovakav način rada demotivira ljude koji uredno posluju, ulažu i plaćaju sva davanja, a stalno žive u strahu od novih kontrola - poručio je.

Govoreći o visokim cijenama u turističkoj sezoni, Perković ističe da ugostitelji ne poskupljuju usluge iz hira. - Cijene ne povećavamo zato što to želimo, nego zato što i nama dobavljači neprestano podižu cijene. Ako ih ne prilagodimo, poslovanje postaje neisplativo - rekao je. Na kraju je komentirao i financijske posljedice zatvaranja objekta usred sezone. - Mislim da je država ovime napravila veću štetu sebi nego meni. Zaposlenike nisam poslao na burzu, nego na prisilni godišnji odmor. Iskoristit ćemo sva pravna sredstva koja su nam na raspolaganju. Ako nas žele kazniti, neka to učine, ali neka nam dopuste da radimo. Zatvaranjem objekata država gubi i prihode od PDV-a - zaključio je Perković za N1.