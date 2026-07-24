Njemački medij: Zašto je sve više plaža u Hrvatskoj odjednom pusto

Hrvatska je posljednjih godina slovila kao jedno od najtraženijih odredišta na Mediteranu. U srcu sezone bilo je gotovo nemoguće pronaći slobodan apartman, a cijene smještaja i usluga dosezale su rekordne razine. No, ljeto 2026. donijelo je drukčiju sliku. U nekim popularnim destinacijama, poput Splita i Makarske, turisti i dalje mogu pronaći slobodan smještaj čak i tijekom srpnja i kolovoza.

Posebnu pažnju izazvala je snimka iz Makarske objavljena na TikToku, koja prikazuje gotovo prazne redove ležaljki pokraj hotelskog bazena. Brojni korisnici kao glavni razlog naveli su visoke cijene. Jedan komentator naveo je kako četverodnevni odmor u Hrvatskoj za četveročlanu obitelj može stajati više od 3800 eura samo za smještaj, bez troškova prijevoza.

#holiday #makarska #canada ♬ original sound - VICTORIAFashion @victoriafashionvancouver This is what the pool at the Valamar hotel in Makarska looks like today. Just a few years ago, it was almost impossible to find a free sunbed here. Today, the scene is completely different. Is it because of rising prices, or have tourists simply started choosing other destinations? What do you think? #croatiatravel

Njemački medij navodi kako su cijene u hrvatskim hotelima i restoranima od 2015. godine porasle za oko 70 posto. Dodatni pritisak donijelo je i uvođenje eura 2023. godine, nakon čega turisti lakše uspoređuju cijene Hrvatske s drugim mediteranskim destinacijama. Češki ekonomist Lukáš Kovanda smatra kako je upravo transparentnost cijena nakon uvođenja zajedničke valute pokazala da Hrvatska u nekim segmentima više nije povoljna u odnosu na konkurenciju.

Za isti iznos koji turist potroši na smještaj u Hrvatskoj, navodi se u analizi, u Španjolskoj se ponekad može pronaći aranžman koji uključuje i let, a ukupna cijena može biti oko 2700 eura. Zbog toga bi, smatraju stručnjaci, dio gostiju mogao prednost dati destinacijama poput Španjolske, Grčke ili Turske, gdje procjenjuju da dobivaju bolji omjer cijene i kvalitete.

Njemački gosti tradicionalno su među najvažnijim turistima za Hrvatsku. Ipak, podaci pokazuju promjene u ponašanju. Tijekom 2025. godine Hrvatska je u komercijalnom smještaju zabilježila pad od gotovo 31 tisuće dolazaka njemačkih turista. Početak 2026. donio je određeni oporavak, no u Splitu je u lipnju zabilježeno 6,2 posto manje turista nego u istom mjesecu prošle godine, dok je broj noćenja pao za oko četiri posto. Jedan od novih trendova jest čekanje na last minute ponude. Sve više putnika odgađa rezervaciju do posljednjeg trenutka, nadajući se nižim cijenama, što dodatno stvara pritisak na iznajmljivače.

Ante Glavaš, zamjenik predsjednika Hrvatske udruge obiteljskog smještaja (HUOS), za njemački medij rekao je da iznajmljivači bilježe velik broj otkazanih rezervacija, ponekad svega nekoliko dana prije dolaska gostiju. Razlog su, tvrdi, često povoljnije ponude koje turisti pronađu u okolici. Zbog toga dio iznajmljivača već reagira spuštanjem cijena kako bi popunili prazne termine.

Ipak, hrvatski turistički sektor ne smatra da je riječ o općem padu interesa za zemlju. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u prvih devet dana srpnja 2026. broj dolazaka bio je oko dva posto veći nego godinu ranije, dok je u prvih šest mjeseci zabilježeno 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je približno na razini prethodne godine.

U turističkom sektoru sve se više govori o prelasku s modela stalnog rasta broja gostiju na kvalitetniju ponudu, bolju uslugu i konkurentnije cijene. Jer, kako zaključuje njemački portal, vjernost turista Hrvatskoj više se ne podrazumijeva – putnici danas puno lakše uspoređuju cijene i biraju destinaciju koja im pruža najbolju vrijednost za novac.