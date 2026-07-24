Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZ VREMENA OSMANLIJA

Svjedočanstvo iz hrvatske povijesti: 'Dva dječaka otkupljena su za šest vagana zobi, a četvrti za pogaču'

Osmanlije
Wikipedia
VL
Autor
Damir Stanić
24.07.2026.
u 15:52
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Dok europski vladari nose naslove branitelja i zaštitnika kršćanstva, Kožičić podsjeća, na hrvatskom krajištu vode se stvarne borbe i da stvarni ljudi ginu i završavaju u zarobljeništvu

“Dva dječaka - tako vam svemogućeg Boga - iz nedavnog modruškog plijena otkupljenoa su od Turaka za cijelih 6 vagana zobi, treći dječak za jedan vagan, a četvrti za pogaču.” Ova rečenica potječe iz govora modruškog biskupa Šimuna Kožičića Benje, koji je 1516. godine u Rimu izgovorio pred papom Leonom X.

Kožičić nije govorio samo o ratu s Osmanlijama, već prije svega o njegovim posljedicama. Hrvatski su krajevi desetljećima bili izloženi napadima, stanovništvo je odvođeno u roblje, a čitava su područja ostajala opustošena. Stoga se u govoru nije fokusirao samo na vojne uspjehe ili poraze, već i na odgovornost tadašnje kršćanske Europe. Dok europski vladari nose naslove branitelja i zaštitnika kršćanstva, Kožičić podsjeća, na hrvatskom krajištu vode se stvarne borbe i da stvarni ljudi ginu i završavaju u zarobljeništvu. Postavlja stoga jednostavno pitanje, čemu zlato, raskoš i bogatstvo ako se njima ne mogu spasiti ljudi? Kao primjer naveo je sudbinu djece zarobljene u jednom osmanskom pohodu na Modruš.

Dvojica su otkupljena za šest vagana zobi, treći za jedan vagan zobi, a četvrti za običnu pogaču. Time je želio pokazati da su se mnogi zarobljenici mogli spasiti uz vrlo skroman otkup, kada bi za to postojala volja i ne osobito velika sredstva. A takvih je slučajeva doslovno bilo na tisuće i tisuće. Na kraju govora upozorio je da bi, nastavi li pomoć izostajati, hrvatsko stanovništvo zbog siromaštva i neprestanog rata moglo biti prisiljeno sklapati sporazume s Osmanlijama ili čak ratovati na njihovoj strani. To nije bila politička prijetnja, nego procjena čovjeka koji je dobro poznavao stanje na hrvatskom pograničju. Kožičićev govor jedan je od najvažnijih hrvatskih političkih govora ranoga 16. stoljeća. No, u tom maestralnom i potresnom govoru meni se najdublje urezala upravo rečenica iz naslova, dramatična i, nažalost, istinita, jedna od onih koja vrlo konkretno svjedoči koliko je malo tada vrijedio život najslabijih na hrvatskom krajištu. Ostavilo je to strašne demografske, civilizacijske, a rekao bih i psihološke posljedice koje se osjete do današnjih dana, bili mi toga svjesni ili ne.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Novac, euri
Video sadržaj
Građani dobivaju investicijski račun

Država oslobađa ulaganja od poreza, cilj je mobilizirati milijarde koje stoje na računima

U Sloveniji ulagači počinju s poreznom stopom od 15 posto, koja postupno opada dok potpuno porezno oslobođenje nastupa tek nakon nakon isteka 15 godina. Druga je ključna razlika što slovenski model građanima ostavlja izbor između globalnih financijskih instrumenata na svjetskim burzama, dok hrvatski prijedlog ima patriotsku komponentu kroz obvezu domaćeg ulaganja. Slovenci nemaju ni gornjeg limita ulaganja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!