Plenkovićev glasnogovornik objavio plakat kojim se traži Milanović: 'Priđite mu s oprezom, vrlo je plašljiv'

Marko Milić, glasnogovornik premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, na Facebooku je objavio "plakat potrage" za predsjednikom Zoranom Milanovićem. Na fotošopiranom plakatu nalazi se velika Milanovićeva fotografija, a ispod piše da se traži nakon što je nestao 17. travnja, kada su održani parlamentarni izbori.

"Nestao negdje nakon 17. 4. Navodno odlutao u nepoznatom smjeru pričajući sam sa sobom. Ako ga primijetite, priđite s oprezom. Nije nasilan ni naoružan, ali je vrlo plašljiv ako spomenete Ustavni sud i izbore pa pričajte s lopatarima i fazanima do dolaska policije. Molimo kontaktirati 112 ili njegov ured na Pantovčaku", piše u opisu plakata.

Foto: Marko Milić

Podsjetimo, Milanović je želio kao SDP-ov kandidat za premijera sudjelovati na parlamentarnim izborima, no to mu je Ustavni sud zabranio sve dok obnaša dužnost predsjednika. U konačnici je HDZ na izborima osvojio 61 mandat i znatno je bliže sastavljanju saborske većine od SDP-a, čija je koalicija "Rijeke pravde" stigla do 42 mandata.

Dodatno, predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović ustvrdio je da, nakon provedenih izbora, da Milanović ne može biti mandatar za sastav vlade, ali ni premijer, ističući da svako drukčije tumačenje ugrožava višestranački parlamentarni demokratski ustavni poredak i vladavinu prava. Nakon toga Milanović se, netipično za njega, nije često oglašavao.

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković u četvrtak su se, prvi put nakon turbulentnih parlamentarnih izbora, našli na istom mjestu. Povod je bio svečani doček prvih šest od ukupno 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale, koji su u Hrvatsku stigli dvije godine i pet mjeseci nakon potpisivanja ugovora s Francuskom, vrijednog više od milijardu eura.

Naš novinar Dario Topić, koji se nalazio u Vojarni, kaže da se Plenković i Milanović nisu ni pozdravili. Premijer je samo slegnuo ramenima na konstataciju novinara da je Milanović stigao, a na upit jesu li razgovarali, kratko je kazao: "Ne." Naknadno se u videu našega novinara može vidjeti i da su dvojica političara sjela na svoja mjesta, a između njih smjestio se dosadašnji predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Ni u tim trenucima nisu porazgovarali.

