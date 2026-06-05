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TEMPERATURE IDU GORE

Vraćaju se vrućine, no vikend neće svugdje biti suh: Evo gdje još prijete pljuskovi s grmljavinom

Foto: Istramet
1/8
VL
Autor
Večernj.hr
05.06.2026.
u 23:15

Od nedjelje do utorka na kopnu se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz postupni porast temperature

Hrvatsku u subotu očekuje djelomice sunčano i uglavnom stabilnije vrijeme, no u pojedinim krajevima još će biti kiše i lokalnih pljuskova. Prema prognozi DHMZ-a koju je za HRT iznijela Dunja Plačko-Vršnak, u Slavoniji, Baranji i Srijemu kiše će biti tijekom noći i subotnjeg jutra, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom. Lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi, dok se u nastavku dana očekuje promjenjiva naoblaka, a sunčanih razdoblja bit će više poslijepodne. Jutarnja temperatura bit će oko 14 stupnjeva, a najviša dnevna između 22 i 24 stupnja. U središnjoj Hrvatskoj dan će biti djelomice sunčan i većinom suh, uz oblačnije prijepodne. Najviša dnevna temperatura kretat će se oko 24 stupnja.

Djelomice sunčano bit će i na zapadu zemlje, no uz jači razvoj oblaka poslijepodne je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab, dok će uz obalu tijekom noći i jutra puhati umjerena bura, podno Velebita mjestimice i jaka. Tijekom dana bura će slabjeti i okretati na jugozapadni vjetar. U gorju će najviša temperatura biti od 20 do 23 stupnja, na sjevernom Jadranu oko 26, dok će jutarnje vrijednosti u gorju i unutrašnjosti Istre biti između 10 i 13 stupnjeva, a na moru od 16 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti sunčanije, ali uz umjeren razvoj oblaka postoji mala mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak u Zagori. Slabo do umjereno jugo okrenut će na jugozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito, uz postupno smirivanje. Najniža jutarnja temperatura bit će između 15 i 20 stupnjeva, a najviša dnevna od 25 do 27 stupnjeva. "Na jugu Hrvatske pretežno sunčano i vrlo toplo s najvišom temperaturom zraka uglavnom između 24 i 27 °C, te temperatura od 20 do 22. Slabo do umjereno jugo poslijepodne će oslabjeti", prognoziral Plačko-Vršnak.

Od nedjelje do utorka na kopnu se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz postupni porast temperature. Promjena je izgledna u utorak, kada se očekuje naoblačenje, a poslijepodne na zapadu i sjeverozapadu zemlje postoji mogućnost za mjestimične pljuskove. Na Jadranu će se nastaviti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, ujutro uz obalu bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

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Ključne riječi
pljusak kiša vremenska prognoza vrijeme

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