Plenković: Neće doći do ukidanja županija. Komentirao i inicijativu oporbe o izbornim jedinicama

Ovog ponedjeljka održana je sjednica užeg i šireg Predsjedništva HDZ-a u Zagrebu. Nakon samog sastanka izjave za medije dao je premijer Andrej Plenković, govoreći o temama koje su bile spominjane među članovima stranke.

Na početku se dotaknuo i prošlotjednog rejtinga agencije Fitch koja je potvrdila rejting Hrvatske 'BBB+' i stabilne izglede, procijenivši da bi hrvatsko gospodarstvo trebalo sačuvati otpornost na vanjske šokove zahvaljujući poboljšanim fiskalnim i vanjskim pozicijama i uspješnom usvajanju eura. - Ono što je dobro je i turizam koji će utjecati na rast BDP-a, a važno je i što je Hrvatska rapidno nastavila smanjivati udio javnog duga. Sada svi očekuju veći rast gospodarstva u 2023. - komentirao je premijer.

- Osvrnuli smo se i na obnovu od potresa, imamo milijardu i tri milijuna eura na raspolaganju, trenutno smo na 731 milijun eura koje smo potrošili te smo uvjereni da ćemo sva sredstva biti apsorbirana do 30. lipnja. I nakon toga smo osigurali dodatnih milijardu i 200 eura. Obišli smo i dvije županije, a prošloga tjedna potpisan je ugovor s norveškom kompanijom Wärtsilä, više nego dvostruko ćemo povećati kapacitete LNG-a - potvrdio je na početku, a i poželio mons. Kutleši puno sreće u vođenju Zagrebačke nadbiskupije.

Bijeli štrajk sudaca

Dotaknuo se i sudaca koji su najavili prosvjede i ''bijeli štrajk'', navodeći kako traže povišice od 1.300 eura. Vlada im nudi 300 eura povišice. - Ministar Malenica je danas u kontaktu s Vrhovnim sudom, dali su priopćenje i razgovori o plaćama sudaca traju. U ovom trenutku je najvažnije da se nastavi pripremanje novog zakona i rješenja - poručio je te dodao kako ne vidi razloga za štrajk sudaca. - Nisam ga vidio ni za štrajk liječnika, pa tako sada ni za štrajk sudaca - poručio je Plenković. Povećanje traže i medicinske sestre. - Za razliku od ranijih vlada, mi smo povećali plaću svima. Mi ćemo razgovarati sa svima kao što i sada razgovaramo - odgovorio je premijer.

Što se tiče spajanja jedinica lokalnih samouprava, Plenković je komentirao kako nije siguran da se ''nijedna jedinica nije javila na tu inicijativu''. - Postoje dogovori, ali je jasno da će vam malo tko dići ruku i reći: ''Molim vas, ukinite moju općinu''. Nije ovo samo pitanje ukupnog broja ni novaca, već i identiteta i demografije, tradicije. Ovo je model koji sigurno dovodi do smanjenja troškova. Za sve one koji priželjkuju ukidanje županija, mi to nećemo učiniti. Ako je to tema, neka je odmah otklonimo. Imamo dvije vrste posla: jedan je onaj koji smo najavili u programu i na kojem još radimo, a drugi su krizne situacije s kojima se suočavamo. Teme koje neki ubacuju u eter mi se nećemo ni doticati - poručio je.

U utorak se u saboru održava rasprava na temu prekrajanja izbornih jedinica, o čemu će govoriti SDP zajedno s Možemo!. Plenković tvrdi kako se previše priča o izborima, dodajući kako je mišljenja da se HDZ neće odazvati toj raspravi.

Inicijativa oporbe

- To čak ovdje danas nitko nije ni spomenuo, zašto bismo se mi odazivali oporbi? Nismo mi tu da bismo se njima odazivali - odgovorio je. - Ako nemamo o čemu, onda ćemo o izborima i tko će s kime u koaliciju - dodao je.

Osvrnuo se i na Domovinski pokret koji je najavio kako ''ne odbacuje'' mogućnost koalicije s HDZ-om nakon idućih parlamentarnih izbora. - Oni ne samo da su rekli prije da mogu s HDZ-om, ali bez mene, već su ponavljali to i u izbornoj noći. Ja ovo mogu doživjeti samo kao vrstu političke lekcije. Što je epilog? Tri godine kasnije, njih 16 se svelo na 5 ili 6, a mi smo sedmu godinu na vlasti. Domovinski pokret je skupina pojedinaca koji bi trebali biti bliski HDZ-u jer su od njih mnogi i bili u stranci. Neka su oni tako veliki pa neće s nama. Imate i ljevicu koju smo zvali na sastanak u Vladu. Nisam ih zvao u podrum u Slovensku, zvao sam ih u kabinet, a svi su do jednog odbili. Imate nakon zadnjeg aktualca situaciju da cijela oporba nije ni spomenula aferu Sortirnica. To nije tema, o tome ne govorimo. Da je slučajno ovaj ih Međimurja bio iz HDZ-a, mi ne bismo mogli živjeti od toga. Govorim o tome jer imamo puno izazova i reformi za provesti. Ne idem ja u Sabor i govorim da treba mrziti HDZ, a ovi neki koji odmah počnu plakati kad im se nešto kaže zaborave da su rekli da mrze HDZ - poručio je, referirajući se na situaciju s prošlotjednog aktualca u Saboru kada je zastupnici Daliji Orešković na njemačkom poručio sretan put, sviđa li joj se toliko u Njemačkoj.

- Ona je ta koja je govorila kako mrzi HDZ, pa je ista govorila i da s HDZ-ovcima treba kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata. To nije pretjerivanje? Nama tumači da kršimo Ustav, ali to jednostavno nije točno. Budimo realni, svi su rekli da je bila bonaca do aktualca. Nije premijer rekao 'Auf Wiedersehen' nijednom građaninu, već političarki koja je govorila te stvari. Kad se to čuje, onda to ima možda neki svoj smisao - zaključio je Andrej Plenković.