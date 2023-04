Pozdrav premijera Plenkovića za Daliju Orešković je prljava psovka, u celofan je umotao 'mrš odavde'

Gute Reise! Bis bald! Auf Wiedersehen! Sve su ovo česti i uobičajeni njemački pozdravi koji znače sretan put, doskora, doviđenja. A kako se lijepe želje i pozdravi mogu pretvoriti u najstrašnije psovke, demonstrirao je neki dan u Saboru hrvatski premijer Andrej Plenković. Bila je to premijerova reakcija na pitanje-monolog zastupnice Dalije Orešković. Gospođa Orešković u ovoj je priči nebitna. Mogla je to biti i bilo koja druga zastupnica ili zastupnik. Bitan je premijer koji je te riječi izgovorio, bitno je mjesto na kojem je to učinio, bitni su kontekst i namjera. A taj malo širi kontekst čini rečenica koja je prethodila riječima na njemačkom jeziku: "Vama, ako se toliko sviđa u Njemačkoj, sretan put!" Gospođa zastupnica drznula se u svojoj kritici HDZ-ove vlasti s Plenkovićem na čelu povući neke usporedbe između Njemačke i Hrvatske, između prakse u njemačkom i hrvatskom parlamentu te između načina poimanja demokracije i parlamentarizma u dvjema državama.