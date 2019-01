Plenković: U Saboru ćemo objasniti naš dojam zašto se nije dogodio posao s avionima

Nakon što je Večernji list objavio novi niz dokumenata vezan uz proces nabave izraelskih vojnih zrakoplova, stigla je i reakcija vrha Vlade na nova otkrića.

Premijer Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević danas su započeli četverodnevni posjet Dalmaciji, a baš su danas obišli vojarnu 116. brigade HV-a i prisustvovali prenentaciji Hrvatske ratne mornarice.

[video: 29151 / Vojni analitičar Marinko Ogorec o nabavi F-16 Barak]

Ni Plenković ni Krstičević nisu izbjegli pitanja o kronologiji slučaja aviona.

- Što se tiče naših nastojanja da nabavimo višenamjenske borbene avione na žalost na kraju nije došlo do tog odobrenja. Izrađujemo analizu cijelog procesa, vjerujem da ćemo i u Saboru o tome raspraviti. Želimo nastaviti suradnju sa SAD-om i Izraelom na gospodarskoj strani. Ono što je važno s naše strane je to da smo imali dobre namjere. Zašto se to na kraju nije dogodilo? Naš dojam o tome objasnit ćemo u Saboru - najavio je premijer Plenković.

Nije detaljno komentirao stav Američkog veleposlanstva u Zagrebu, ali se osvrnuo na nove napise i dokumente koje je donio Večernji list:

[video: 29171 / Ploče: Plenković, Krstičević i Šundov obišli vojarnu 116. brigade Hrvatske vojske]

- Tu ima jako puno informacija koje se objavljuju. Ono što se relevantno dogodilo je to da je da Izrael preuzeo odgovornost na sebe da ishodi odobrenje za transfer Hrvatskoj. Do toga nije došlo. I tu stavljamo točku, izvući ćemo pouke i ići dalje. U prosincu prošle godine u izjavi u Rijeci sam rekao da ćemo ili kupiti avione kakvi su ponuđeni po natječaju ili nećemo kupiti ništa, dogodilo se na žalost ovo drugo, zaključio je Plenković, a potom dodao i jednu znakovitu rečenicu:

- Razlozi SAD-sa su jasniji njima, nego nama ili Izraelu.

Ministar Damir Krstičević još jednom prošao kroz cijeli proces nabave:

- Učinili smo sve da nabavimo višenamjenski borbeni avion, koji je potreban Hrvatskoj i danas i za budućnost. Imali smo cijeli proces i međunarodni natječaj. Vlada je inzistirala da radimo država sa državom, javile su se četiri države. Najbolja ponuda bila je države Izrael. Imali su sve potrebne papire, uključujući i papir da mogu nuditi u toj konfiguraciji. Nakon što smo napravili dodatne konzultacije sa svim stranama, donijeli smo kao Vlada odluku da prihvaćamo posao. Nakon te odluke država Izrael je imala odgovornost da ishodi konačno odobrenje. Na kraju su rekli da oni to ne mogu napraviti.Ispričali su se Hrvatskoj, i rekli su da Hrvatska ne može biti odgovoran za tu priču - rekao je Krstičević te ponovio ranije izjave da Hrvatska neće pretrpjeti nikakvu financijsku štetu u proračunu jer ugovor i nije bio potpisan.

- Vidjeli ste kako izlaze dokumenti, da smo od početka dobivali sva potrebna jamstva. Idemo se strpiti, bit će saborska rasprava. Pozivam sve da temeljito sagledamo cijelu kronologiju procesa, i pripreme i provedbe. I u argumentiranoj raspravi razjasnimo cijelu sitauciju - zaključio je Krstičević.