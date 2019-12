Plenković: Škoro i Milanović haluciniraju o zlouporabama u SOA-i

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u petak je, 20. prosinca prozvao predsjedničke kandidate Miroslava Škoru i Zorana Milanovića da "haluciniraju" kada govore o zlouporabama u SOA-i, uvjeren da će u drugom krugu izbora pobijediti HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović.

Novinari su premijera, koji je u Svetom Martinu na Muri sudjelovao na konferenciji "Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva", pitali kako tumači Škorine izjave da se Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) bavi njegovom obitelji i prijateljima, na što je Plenković odgovorio kako "ne zna uopće odakle takve halucinacije".

Za Milanovićeve tvrdnje da se SOA koristi za obračune u HDZ-u kazao je: "To je još jedna halucinacija, imamo puno halucinacija u javnom prostoru, a ovo su dvije".

Odbacuje navode da se dio HDZ-ovih birača udaljio od stranke te da će na izborima dati glas Škori.

Birači HDZ-a su birači HDZ-a

"Birači HDZ-a su birači HDZ-a", poručio je Plenković i dodao kako je predsjednica Grabar-Kitarović u svom mandatu ostvarila brojna postignuća te realizirala svoj izborni program.

"Smatram da za razliku od svih drugih kandidata koji, a to je sad sasvim očito nakon ovog raskrinkavanja i razotkrivanja u prva dva tjedna, ili nemaju program i uz to su potrošeni, ili doista ne znaju uopće kakva je arhitektura hrvatskog političkog sustava, što bi to predsjednik Republike, odnosno predsjednica uopće trebao raditi", kazao je.

"Vjerujem da će se oni baviti nekim drugim karijerama u budućnosti, a ne ovom za koju su izrazili ovaj blic interes bez kompetencija", dodao je Plenković i naglasio da je HDZ već 30 godina najjača stranka u RH.

Uvjeren je da će Grabar-Kitarović biti prva u drugom izbornom krugu te pobijediti na izborima, "jer vjerujem u mudrost i razboritost hrvatskog naroda".

Novinare je zanimalo i kako tumači medijske napise da je Upravni sud, suprotno odlukama resornog ministarstva i centra za socijalnu skrb, odlučio da istospolni bračni par iz Zagreba ima pravo udomiti djecu.

Važeći zakon ne predviđa pravo gay parovima na udomljavanje djece

Premijer je odgovorio kako osim tih napisa o tom slučaju nema drugih saznanja, da sudsku odluku još nije vidjelo ni nadležno ministarstvo, a na pitanje smatra li da gay parovi trebaju udomljavati, odgovorio je: "Naš zakonski okvir ovakav kakav je sada to u ovom trenutku nije predvidio".

Plenković je čestitao ministrici poljoprivrede Mariji Vučković na organizaciji prvih Dana poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, ističući kako je to prigoda prisjetiti se svega što je Vlada učinila za poljoprivrednike, ribare i šumare, kao i da raspravi novu strategiju razvoja poljoprivrede kao podlogu za pregovore o novoj europskoj poljoprivrednoj politici za razdoblje 2021.-2027.

"Hrvatska poljoprivreda važna je ne samo kao grana gospodarstva, ona je za nas važna jer je dio našeg identiteta i s te strane izrazito cijenimo ono što kao Vlada i država možemo pomoći hrvatskoj poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu", kazao je.

I ministrica Vučković rekla je kako je ovaj skup posvećen izradi nove strategije, za koju je rekla kako je prepoznata kao primjer dobre prakse te će kao takva biti predstavljena u Bruxellesu, nastojeći uskladiti devet novih strateških ciljeva buduće zajedničke poljoprivredne politike.