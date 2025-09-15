Naši Portali
O UKIDANJU OPOREZIVANJA MIROVINA

Plenković: Prosječna mirovina do kraja godine prelazi 700 eura, cilj je 800 do 2028.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Mirna Puklin Vucelić/Hina
15.09.2025.
u 16:50

Ministar financija Marko Primorac, na upit Ivice Mesića (DP) o mogućnosti smanjenja posebnog poreza na motorna vozila, istaknuo je da Vlada i dalje predana politici poreznog rasterećenja. „Cilj je dalje snižavanje te vrijednosne komponente”, kazao je.

Iznos ukupne prosječne mirovine do kraja godine očekujemo da premaši 700 eura, a cilj je da do 2028. godine dođe na 800 eura, kazao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković odgovarajući tijekom aktualnog prijepodneva na pitanje Anke Mrak Taritaš (GLAS) o ukidanju oporezivanja mirovina.

„Naš cilj je da ukupna prosječna mirovina na kraju mandata, 2028. godine, dođe na 800 eura ... Na kraju ove godine očekujmo da će već biti iznad 700 eura”, rekao je Plenković u odgovoru zastupnici. Mrak Taritaš najavila je da će predložiti izmjene Zakona o dohotku kako mirovine ne bi bile u poreznim škarama, navodeći da se Hrvatska nalazi na samom dnu EU-a po visini prosječne mirovine.

Taj porez prihod je lokalnih jedinica, razmotrit ćemo što je realno i koliko bi to fiskalno imalo posljedice na proračun, poručio je premijer. Ministar financija Marko Primorac, na upit Ivice Mesića (DP) o mogućnosti smanjenja posebnog poreza na motorna vozila, istaknuo je da Vlada i dalje predana politici poreznog rasterećenja. „Cilj je dalje snižavanje te vrijednosne komponente”, kazao je.

Ministar turizma Tonči Glavina pohvalio se turističkim rezultatima u ovoj godini, iznoseći procjenu da će prihodi u turizmu u ovoj godini prijeći 15,5 milijardi eura, a ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek ulaganjima u kulturu. „To radimo kroz natječaje, kroz rad vijeća koje neovisno odlučuje o programima, kroz demokratski, pluralistički pogled na ono što kultura u jednoj europskoj državi jest”, rekla je ministrica. Istaknula je i poticanje ravnomjernog regionalnog sudjelovanja u kulturi, da se građanima i u manjim sredinama omogući sudjelovanje u kulturnom životu.

U srijedu tisućama građana na račune stiže po 150 eura
mirovina Andrej Plenković

VA
VanjaPlank
17:21 15.09.2025.

80% penzionera ima 400eura dok 20% ima 1200eura. Normalno da je onda prosječna penzija 700 eura samo što ju nitko nema

