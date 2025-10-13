Naši Portali
DIPLOMATSKI NAPREDAK

Plenković: Povratak talaca vraća nadu u diplomaciju u Gazi i mir na Bliskom istoku

Osijek: Premijer Andrej Plenković na svečanom početku rada u novoj zgradi I. gimnazije u Osijeku
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
13.10.2025.
u 17:57

Plenković je rekao da mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa pruža jasan i provediv okvir za pregovore te nudi plan za rješavanje dugogodišnjih sporova i promicanje stabilnosti.

Povratak izraelskih talaca daje novu nadu u diplomatski napredak u Gazi i mir na Bliskom istoku, istaknuo je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković. "Povratak izraelskih talaca je dugo očekivani trenutak za njihove obitelji. Ovakav razvoj događaja donosi novu nadu u daljnji diplomatski napredak u Gazi i dugo željeni mir na Bliskom istoku", napisao je premijer na platformi X. 

Dodao je da mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa pruža jasan i provediv okvir za pregovore te nudi plan za rješavanje dugogodišnjih sporova i promicanje stabilnosti. "Nastavljamo podržavati sve tekuće napore usmjerene na napredak održivog rješenja o dvjema državama, koje ostaje temelj održivog i pravednog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba", rekao je premijer. 

Hamas je ranije u ponedjeljak oslobodio preostalih 20 živih izraelskih talaca iz dvogodišnjeg zatočeništva u Gazi. Izrael je u zamjenu pustio iz svojih zatvora stotine Palestinaca, neke nakon više desetljeća.  To je dio prve faze Trumpova plana za okončanje rata izazvanog neviđenim napadom Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. i izraelskom operacijom u Pojasu Gaze koja je uslijedila.

Plan američkog predsjednika od 20 točaka predviđa okončanje gotovo dvogodišnjeg sukoba u Gazi, oslobađanje preostalih talaca i definiranje budućnosti tog teritorija. Izrael i Hamas pristali su na dijelove plana.
Andrej Plenković Izrael Gaza

