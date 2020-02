Plenković: HDZ je pozicioniran na desnom centru jer ga je ondje smjestio Tuđman

"Odvažno za Hrvatsku", program za predstojeće unutarstranačke izbore u HDZ-u danas je u Mimari predstavio aktualni predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković. Iz svih su dijelova Hrvatske pristigli HDZ-ovci, koji su željeli poslušati što će im obećati Plenković, ali i kandidat za njegova zamjenika Tomo Medved te kandidati za potpredsjednike Oleg Butković, Branko Bačić, Ivan Anušić i Zdravka Bušić.

- Politika je nešto što je nezaobilazno, a HDZ je mainstream hrvatske politike. Stranka je to koja je od početka vodila Hrvatsku, i to na temeljima koji su stvorili hrvatski branitelji. U 2020. godini Hrvatska predsjeda EU, članica je NATO-a, i sve to treba zahvaliti HDZ-u, odnosno svemu što smo napravili u posljednje tri i pol godine - kazao je Ivan Anušić, dok je Branko Bačić istaknuo da je jedna od zasluga trenutačnog vodstva stranke i načelo "jedan član, jedan glas", po kojem će se birati i novi čelnici.

Zdravka Bušić kazala je da je skup u Mimari podsjeća na Prvi opći sabor Demokratske zajednice na kojem je pristustvovala prije trideset godina.

- Zajedništvo i radost jednaki su. Različito je samo što smo tada morali imati puno hrabrosti, a sad nam treba odlučnost i odvažnost - rekla je Bušić, dok je Oleg Butković istaknuo infrastrukturne projekte u koje je uložila trenutačna Vlada, posebno ističući Pelješki most. Tomo Medved zahvalio je braniteljima i podsjetio prisutne da ne biraju samo čelnika stranke, već i ekipu za sljedeće parlamentarne izbore. A onda se okupljenima obratio Andrej Plenković.

- Cilj nam je da HDZ snažniji i plemenitiji izađe iz ovih izbora. Snažniji u nadmetanju, u idejama. Naš se program temelji na vrijednostima na kojima se temelji i Hrvatska - rekao je Plenković. Kazao je i da je HDZ stranka pozicionirana na desnom centru jer ju je ondje smjestio još Franjo Tuđman, kao i da joj nitko ne može zamjeriti da ne zagovara suverenost.

- Želimo gospodarski rast, razvoj i učinkovitost institucija, borit ćemo se protiv korupcije - između ostalog najavio je Plenković, koji se pohvalio i s različitim uspjesima njegove Vlade, kao što su decentralizacija i vraćanje datuma Dana državnosti u svibanj.