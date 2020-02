Ne vidim kult ličnosti Andreja Plenkovića. To bi bila uvreda mojoj inteligenciji

Mr. sc. Zdravka Bušić jedna je od kandidatkinja za potpredsjednicu HDZ-a na sljedećim unutarstranačkim izborima, u timu Andreja Plenkovića. Aktualna državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova rođena je Imoćanka koja se školovala u SAD-u, odakle se na poziv dr. Franje Tuđmana vratila u Hrvatsku na dužnost savjetnice i pročelnice Ureda prvog hrvatskog predsjednika. Članica je HDZ-a još od 1989., zastupnica u Hrvatskom saboru u dva mandata, a bila je među prvih 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.

Bili ste bliska suradnica Mire Kovača, zašto ste se na ovim unutarstranačkim izborima priključili Plenkovićevu timu?

S Mirom Kovačem kao ministrom korektno sam surađivala. Međutim, sada jednostavno smatram da je Andrej Plenković za HDZ neusporedivo bolje rješenje od Mire Kovača. Nije riječ ni o kakvim osobnim animozitetima ni obračunima, nego isključivo o mojoj viziji HDZ-a, koja nužno ne mora biti jednaka kao Kovačeva.

U timu Plenkovićevih izazivača čeka vas i Milijan Brkić, koji se također kandidira za potpredsjednika stranke. Što mislite o njegovoj izjavi da je Plenković “stvorio kult obožavanja stranačkog vođe”?

U kult nisam nikada u životu vjerovala. I ne, ne vidim taj kult ličnosti Andreja Plenkovića. Tko god to rekao, to apsolutno ne stoji, to bi bila uvreda mojoj inteligenciji. Ako je netko smatrao da Plenković donosi krive odluke, mogao je to reći na sjednicama stranačkih tijela. Koliko mi je poznato, takvih kritika nije bilo previše, a neobično bi bilo da odrasli ljudi tvrde da im netko nije dopustio da iznesu svoje mišljenje. Jako mi je žao zbog riječi mojih kolega koje se sada čuju u eteru. Nisam konfliktna osoba i teško podnosim situacije kada ljudi udaraju nisko.

U kakvim ste odnosima s Davorom Ivom Stierom s kojim ćete također odmjeriti snage na unutarstranačkim izborima?

I s njim sam uvijek bila u vrlo korektnim odnosima, rekla bih i prijateljskim. Nadam se i vjerujem da ćemo takve odnose zadržati i nakon ovih izbora jer mi, iako smo takmaci, nismo neprijatelji. Općenito, unutarstranačke izbore ne doživljavam kao rat zaraćenih tabora. Kandidati će predstaviti vlastite poglede na budućnost stranke, a naši će članovi u demokratskom postupku odlučiti koga žele na kojoj funkciji. Nadam se da ćemo zadržati međusobno poštovanje i kolegijalnost jer izbori će proći, a ja se nadam se da ćemo mi svi dalje ostati u korektnim odnosima, nastaviti raditi na dobrobit stranke i pobijediti na parlamentarnim izborima.

Izazivači, ali i dio birača, HDZ-u zamjeraju skretanje “ulijevo”. Vidite li vi takvo skretanje?

Moram priznati da osobno ne primjećujem “ljevičarenje” o kojem govori dio kolega. Sve koji kritiziraju sadašnju koaliciju na nacionalnoj razini upitala bih što bi se dogodilo s Agrokorom da nije postignuta politička stabilnost i da smo otišli na izbore. Najlakše je zatvoriti oči i otići, no svakom bi moralo biti jasno kakve bi posljedice imao nekontrolirani pad Agrokora za hrvatsko gospodarstvo i naša radna mjesta, za cijelo društvo. Osim toga, ne vidim da je HDZ nakon ulaska u koaliciju vodio nekakve lijeve politike. Zamjera nam se ratifikacija Istanbulske konvencije, ali Vlada je interpretativnom izjavom uz konvenciju jasno dala do znanja da je Hrvatska tumači u skladu s našim Ustavom, sastavni dio kojega je i definicija braka koju su unijeli građani na referendumu.

Ipak, HDZ je u kratko vrijeme dva puta izgubio izbore. Dio potpore očito se osipa.

Ja ne mislim da smo izgubili europske izbore. Dobili smo najviše glasova, jako je malo nedostajalo da dobijemo i petog zastupnika. Vidi se da određeni ljudi očito nisu upirali zajedno u ta kola.

Bili ste bliska suradnica Franje Tuđmana. Mislite li da se današnji HDZ od njega ideološki odmaknuo?

Predsjednik je bio uključiv jer mu je bio potreban svaki čovjek. Bila sam svjedok kako je okupljao ljude različitih frakcija, i desno i lijevo krilo HDZ-a. HDZ drži desni centar i, da nije tako, ja ne bih bila dio te priče. Današnji HDZ pod Plenkovićevim vodstvom najbliži je Tuđmanovoj politici, a istodobno nalazimo način kako prilagoditi poziciju HDZ-a novom vremenu i novim izazovima.

Zašto ste svojedobno izišli iz HDZ-a i prišli Iviću Pašaliću?

Bilo je to vrijeme Ive Sanadera, koji je imao svoj način vođenja stranke s kojim se nisam slagala. On je bio apsolutni vođa kojeg se moralo slijediti i on je bio taj koji je mene, kao i neke moje kolege, isključio, ali ja nikad nisam izišla iz HDZ-a. Naravno da mi je žao što se to dogodilo i nije dobro kada se stranka lomi. Nadam se da danas do toga neće doći.

Na koji se način i kojim programom HDZ na nadolazećim parlamentarnim izborima treba suprotstaviti Miroslavu Škori i Suverenistima?

Ja sam i osobno suverenist, smatram da je i HDZ suverenistička stranka, u smislu zaštite nacionalnih interesa. Ne mislim da su oni koji se zovu suverenistima išta veći suverenisti od mene. No jedno je o suverenizmu govoriti s pozicije onoga koji se trudi doći na vlast i onoga tko tu vlast obnaša. Hrvatska nije izolirani otok, ne može se niti treba ponašati kao da svijet izvan nje ne postoji. Ako netko smatra da Hrvatska može sama, neka slobodno predloži izlazak iz EU i NATO-a, kao što je već i predlagano, ali hrvatski birači takvim idejama nikada nisu dali podršku. Što se tiče platforme oko Škore o kojoj se govori, najprije treba vidjeti hoće li se i kako formirati. Partnere HDZ treba tražiti među onim strankama koje su mu programski i svjetonazorski bliske.

Kako zaustaviti ovu pošast afera koje se vežu za HDZ-ovce, a koje se stalno otkrivaju?

Svatko odgovara za sebe i svoja djela. Moje ruke su čiste i ne mogu stati iza bilo koga tko poziciju koju su mu dali birači upotrebljava za osobni probitak. Ne mislim ni da je to politika naše stranke. Na svaku aferu smo reagirali, nitko ih nije pokušavao zataškati, iako ni u jednoj od tih afera sudovi još nisu rekli svoju riječ, a svatko je nedužan dok mu se pravomoćno ne dokaže suprotno. HDZ-u se, dakle, ne može zamjerati pokušaj prikrivanja bilo čega, no osobno smatram da bi stranka trebala razviti snažnije mehanizme kojima bi se zaštitila od onih kojima je politika stvar osobnog probitka.

Zašto ste na predstavljaju kandidature energično reagirali na spomen brata Zvonka Bušića?

Emotivno reagiram zato što je Zvonko Bušić moj brat, razumjet ćete što to znači. Uz to, on je za mene idealist i borac za slobodu kojemu je Hrvatska bila skoro božanstvo i sve što je radio, radio je za hrvatsku slobodu. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo, ali uvjerena sam da moj brat nikada namjerno ne bi počinio ubojstvo. Odslužio je 32 godine zatvora i, nakon što je izišao na slobodu, u više je navrata govorio da mu je beskrajno žao i da se kaje zbog smrti policajca Briana Murraya, da još osjeća odgovornost zbog onoga što se dogodilo njemu i njegovoj obitelji. Zvonka sada više nema i molim medije da njegovu uspomenu ostave na miru te da je ne vade u kontekstu ove kampanje. Ja se nisam kandidirala za potpredsjednicu HDZ-a kao sestra Zvonka Bušića. Kandidirala sam se kao Zdravka Bušić, s vlastitom biografijom i sa svime što sam do sada radila u stranci.

S kakvom vizijom HDZ-a izlazite na izbore?

Hrvatska demokratska zajednica stožerna je stranka hrvatskog naroda, usidrena u desni centar gdje ju je pozicionirao i njezin prvi predsjednik Franjo Tuđman. Stranka je živo tkivo koje doživljava promjene jer svijet se mijenja, ali nadam se da će stranka, kako god završili ovi izbori, završiti jača i bolja.

