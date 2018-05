Plenković poručio: Budite glasnogovornici, ističite što smo dobro napravili, novinari vas to neće pitati

Jačanje jedinstva na svim razinama i snažnije isticanje postignuća Vlade i HDZ-a, poruka je koju je Andrej Plenković uputio županima, gradonačelnicima i načelnicima općina iz HDZ-a, okupljenima na skupu u Šibeniku "Lokalne i područne samouprave u Hrvatskoj – reforme, financiranje i razvoj".

-Prigoda za jedinstveno djelovanje nikad nije bila bolje postavljena. HDZ ima 19 od 21 člana Vlade, većinu u Saboru, 13 župana i polovicu svih načelnika i gradonačelnika. Uvjerljivo smo najjača politička stranka, jedini mi imamo kapacitet višerazinskog upravljanja Hrvatskom. Vodimo jednu politiku! - pozvao je Plenković. Kao uspjehe naveo je projekt Slavonija, kupnju aviona, refinanciranje duga cestarskog sektora, dvije milijarde kuna Splitsko-dalmatinskoj županiji...

-Imamo suficit proračuna. Kad se to prije dogodilo? Takve stvari ljudima morate reći, to vas sigurno mediji neće pitati. Važno je da tu politiku vidite vi u stranci, poruka mora biti jedinstvena – rekao je Plenković i ustvrdio kako je u društvu prevladala negativna atmosfera, pesimizam, bezidejnost, bezizglednost.

-Tu smo da to okrenemo. Treba svakoga dana isticati što smo napravili što je bolje od onoga što je bilo prije. Zadaća svih vas je da budete glasnogovornici stranke – poručio je Plenković. Rekao je da ima naslijeđenih problema, a kao primjer je istaknuo Agrokor, kojega će Vlada uspješno riješiti.

-Dio stranaka potiču antirazvojni, antipoduzetnički i antieuropski refleks. Je li to normalno? - rekao je Plenković i pozvao stranačke kolege da moraju biti učinkoviti i nepotkupljivi.

-Očekujem angažiran pristup, sugestiju, ideju. Korigirajte ono što nije dobro i kreirajte optimističnost u društvu. To je zadaća političara! – poručio je Plenković. Gordan Jandroković, predsjednik Sabora se u svom je izlaganju govorio o inicijativama koje bi htjele razgraditi sustav, demagozima i populistima koji bi izašli iz EU, a to bi, rekao je, značilo da ne bi bilo Pelješkog mosta niti milijuna eura za poljoprivredu i sve ostalo.