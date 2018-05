'Ne treba nam posebno ministarstvo, neće ministarstvo napraviti djecu'

Neće ministarstvo napraviti djecu - rekao je premijer Andrej Plenković poručujući kako nema potrebe za posebnim ministarstvom za demografiju.

Plenković je na televiziji RTL odgovarajući na pitanje osjeća li odgovornost za prošlu godinu i odlazak 80.000 ljudi odgovorio niječno.

- Ne osjećam odgovornost. Za to smo se borili, za slobodu kretanja. Prije deset godina da smo imali mogućnost slobode kretanja to bi se dogodilo tada. Ljudi odlaze jer nemaju zakonskih zapreka, jer mogu koristiti slobodu kretanja unutar EU. Prije 10 godina to nije tako. imali smo kvote, radne dozvole - rekao je Plenković.

Također je poručio kako je u odličnim odnosima s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, a na pitanje hoće li je podržati za drugi mandat odgovorio je da se poznaju skoro 30 godina i da surađuju jako dobro.

- Kada odluči kazati da želi biti ponovno kandidat za predsjednicu, siguran sam da bi je svi HDZ-ovci podržali - rekao je premijer.

Plenković je također rekao da neće ići na Bleiburg jer "ima obveze", već će umjesto njega ići izaslanik.

- Svatko tko ide tamo mora poštivati zakone zemlje u koju dolazi. Neću komentirati sudsku praksu, Vijeće je napravilo odličan posao, kroz dijalog i strpljivo su iznjedrili neke zaključke. Ne moramo ga pretočiti u zakon. Moramo raditi na istini, pomirbi. Devedesetih smo bili žrtve zločinačkog režima, i tada se time nismo bavili, mi se time bavimo 25 godina kasnije. Zalažem se za manje podjela, više uključivosti. Ministarstva su dobila preporuke i odlučit ćemo kada i hoćemo li koje zakone mijenjati - rekao je Plenković.

Govoreći o situaciji u HDZ-u i činjenici da je 14 zastupnika te stranke glasovalo protiv Istanbulske konvencije odgovorio je da HDZ odlično stoji i da nakon glasanja "svijet nije propao".

Što je s Davorom Ivom Stierom?

- On je tu, surađujemo.

Nije vas poslušao da da ostavku?

- Nismo imali razgovore tog tipa. On radi svoj posao. Činjenica da ode iz Vlade je potez protiv kojeg sam bio. Šteta jer bi bio korisniji za stranku i državu da je ostao raditi na mjestu ministra i potpredsjednika Vlade.

Ali ostaje politički tajnik HDZ-a?

- Radi svoj posao - do daljnjega - rekao je Plenković, a na pitanje što je s Milijanom Brkićem odgovorio je:

- Tu je iza mene. Pozdravili smo se. HDZ je jak. Ne bojte se.

U Tuđmanovo doba HDZ je stalno padao, a onda se ukazao Sanader:

Komentirajući odnose sa Srbijom rekao je da je napuštanje Beograda nakon incidenta Vojislava Šešelja bio apsolutno dobar potez te da se takve stvari ne dopuštaju.

- Hrvatska je bila jako dobar domaćin (srbijanskom predsjedniku Aleksandru) Vučiću, tako nešto se nije moglo dogoditi - rekao je Plenković, dodajući da se nije čuo sa srbijanskom premijerkom Anom Brnabić. Izrazio je uvjerenje da će se situacija "relaksirati" te poručio da ne treba govoriti o blokadama. Za Šešelja je rekao da "Srbija mora sama sa sobom to riješiti", a za Ivicu Dačića da "on ne prati igru, a ne zna ni povijest".