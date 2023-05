Plenković o poreznoj reformi: Nikome ništa neće faliti. Očekujemo i od poslodavaca dizanje plaća

Ovog ponedjeljka u prostorijama središnjice HDZ-a na Trgu žrtava fašizma održan je tjedni sastanak užeg i šireg Predsjedništva stranke. Nakon samog sastanka obratio se premijer Andrej Plenković, koji se na samom početku osvrnuo na poplave u Gračacu i Obrovcu.

- Angažirana je i vojska. Nažalost, najavljuje se rast vodostaja i u drugim krajevima tako da ćemo imati velike prijetnje u idućim danima. Sve službe će djelovati, a mi smo najavili ukoliko bude većih šteta, nakon poglašenja elementarnih nepogoda, pomoć u njihovom saniranju - komentirao je na početku, pa se dalje osvrnuo na poreznu reformu za čije predstavljanje najavljuje idući tjedan zbog ovotjednih obaveza članova vlade.

- Što se tiče porezne reforme, mi ćemo je predstaviti idućeg tjedna - najavio je premijer. - Ono što smo mi uočili je suficit kada je riječ o prihodima jedinica lokalne samouprave. Oni imaju više prihoda od planiranih, a što ćemo s time? Povećati plaće, povećati osobni odbitak kako bi ljudima više ostalo više novaca na plaću, a dajemo i mogućnost čelnicima da ako vide da su im prihodi toliko veliki, da dodatno povećaju plaće. Stvaramo konkurenciju među jedinicama da eventualno smanje prireze. To su tri temeljne točke reforme, detaljno ćemo ih prikazati, ali ovo navodimo kako bi otklonili sve te puste špekulacije - dodao je, navodeći kako u petak ide rebalans proračuna.

- Lakše je ubirati jedan porez nego dva. Naravno, mi očekujemo od poslodavaca da povećaju plaće. Ako Vlada nadomjesti taj dio, onda očekujemo i od poslodavaca da plaće sami povećaju. Što je veći osobni odbitak, to je manji prihod od poreza na dohodak. Pokazat ću vam brojeve da vidite koliko su prihodi jedinicama lokalne samouprave porasli od poreza na dohodak, uz prirez, nikome neće ništa faliti - mišljenja je Plenković.

Kazao je kako je poanta države i proračuna da ''nešto ubire, pa onda vraća građanima''. - Mi ćemo taj novac distribuirati. Ima puno onih kojima su paketi pomoći puno pomogli. Mi nismo za to da se upetljavamo u slobodno tržište, ali mi smo morali uvesti mjere. Neće se nikakve mjere produživati za bezveze, u to budite sigurni - komentirao je.

Osvrnuo se i na štrajk medicinskih sestara, navodeći kako će ministar Vili Beroš razgovarati sa sindikatima u srijedu kako bi se postigao dogovor. - Lani nije bilo prosvjeda, zašto? Jer smo paketima riješili pitanja socijalnog nezadovoljstva. Sad smo u fazi predizborne godine i sad odjednom svi oni koji su bili zadovoljni u krizi, kada vide da Vlada omogućuje gospodarski rast, žele zauzeti bolje pozicije i to zbog novog Zakona o plaćama o javnim i državnim službama - komentirao je te pozvao sve na razumijevanje. - Pravosudni dužnosnici i suci imaju poseban režim jer nisu dijelom tog opsega, oni imaju malo sporiji proces dizanja plaća, ali malo opet brži od primjerice političkih dužnosnika - kazao je premijer Plenković. Osim toga, mišljenja je kako se u sve prosvjede pokušava uključiti i oporba. - Njima nije lako. Sve je dobro što ide njima na mlin, a kontra nas. Ali, tu smo - komentirao je.

Osvrnuo se i na izvješće SOA-e koja je objavila kako su u Hrvatskoj uočene dvije skupine koje su planirale izvesti napade. - Vidim da se Milanović javio, idemo stvari staviti na čistac. Mi uopće ne uzbuđujemo javnost s prijetnjama i to već sedam godina. Identificirali smo dvije skupine ljudi s ekstremističkim stavovima koji imaju ideju rušiti ustavni poredak. Nisam ja to rekao, to je rekla SOA. Oni su usmjereni na to da na oružani način promijene vlast. Nema ih 100 tisuća, ali ih ima. Doći će SOA. Osim terorističkog akta pred Banskim dvorima, bio je i manji prosvjed gdje je šačica ljudi bila spremna baciti i molotovljev koktel. Milanović je huškač, godinama laže o mojoj obitelji, mom ocu i meni. Da jedan huškač se javi i govori da uznemirujem javnost. Ne radim ja to, nego pokušavam osvijestiti javnosti o temama koje nisu dominantne. Najbolje bi bilo da smo sve projekte obavili, ušli u Schengen i eurozonu, a da nam vladaju terorističke skupine - dodao je.

Govoreći o izbornoj reformi, Plenković je kazao kako se ove godine događa ''klasična izborna utakmica''. - Za veliku izbornu reformu smo mogli napraviti veliku konvenciju, mi nemamo vremena. Mi radimo ono što je rekao Ustavni sud i to do rujna. Kada zakon bude gotov, a bit će gotov vrlo skoro, moći će svi dati neke komentare na javnom savjetovanju. Usvojit će se na vrijeme, a Ustavni sud će biti zadovoljan. Mislim da je to tema na koju se isto oporba nastoji ukrcati. Donijet ćemo zakon, malo ga moramo modicirati. Takva je demografska situacija, nitko za to nije kriv - zaključio je Plenković.

