Rekordno visoka Zrmanja prodrla u samo sat vremena: 'Zgrabio sam kćer i izjurio koliko me noge nose'

Voda nadire u stan poput tsunamija, kćerkica stara godinu i pol dana gotovo da se guši od plača, supruga koje je u sedmom mjesecu trudnoće od panike ne može na noge stati. I onda usred tog kaosa krenu frcati iskre po stanu. Shvatio sam da u cijelom tom metežu nismo struju ugasili. Presjeklo me skroz, samo sam nagonski zgrabio kćer u naručje i izjurio van koliko me noge nose. Odnio sam ju preko poplavljenog starog placa koji je već bio gotovo metar pod vodom na sigurno prema banci. Prijatelji su za to vrijeme, što im zahvaljujem i ovim putem, pomogli supruzi da izađe – prepričava nam Obrovčanin Tomislav Župan (33) prve dramatične trenutke poplave koja je u nedjelju kasno popodne u praktički samo sat vremena potopila dobar dio Obrovca i Gračaca.

Pod vodom je tako u Gračacu završilo cijelo tzv. Novo naselje, a iako je tamo stanje bilo kritično u noći s nedjelje na ponedjeljak, situacija se donekle počela stabilizirati u ponedjeljak nakon podneva.

Ali s obzirom na činjenicu da sva voda koja padne u Gračacu na kraju završava i u Zrmanji koja potom prolazi kroz Obrovac, jasno je kako se zato upravo Obrovac našao na udaru u drugom dijelu dana, kada je uz sve počelo ponovno kišiti.

Poplavljene škole, novi hotel

I do tada je cijeli stari grad bio pod vodom koja je na nekim dijelovima išla u visinu i do metar i pol. Posljedica je to izljevanja Zrmanje čiji je vodostaj dosegao rekordnih 302 centimetra, čime je za gotovo pola metra nadmašen prijašnji rekord od 263 cm.

– Sreća u nesreći je da nema ljudskih žrtava, ali uništen je cijeli dio grada uz rivu, cijela stara jezgra. Poplavljena su četiri kafića, hostel, pet-šest poslovnih prostora, novi hotel koji se dugo renovirao i napokon je trebao biti otvoren idući tjedan. Poplavljena je i robna kuća koja je također u fazi renovacije nakon što je desetljećima bila ruglo grada. Pod vodom su i srednja i osnovna škola, od tamo se izlilo se i lož-ulje koje služi za grijanje, baš se jako osjeti njegov smrad, vide se i velike mrlje od onečišćenja. Vrtić koji je obnovljen prije dvije godine još nekako odoljeva, ali ako se vodostaj digne još samo za nekoliko centimetara i on će stradati. Ima uginulih životinja, ptica, spasili smo nekoliko lastavica koje su ispale iz gnijezda. Sve u svemu, strahota – priča nam Vedran Župan kojemu je poplavljen friško uređeni frizerski salon koji je otvorio prije samo tri mjeseca. Iako u stanovima koji se nalaze u donjim dijelovima zgrada nema toliko ljudi koji tamo trenutno žive, dosta njih se renovira te su se obitelji u njih uskoro trebali početi useljavati. Sada će to sve biti stavljeno na čekanje. One obitelji koje žive u staroj jezgri negdje na katovima do svojih domova moraju čamcima kojima ih prevoze volonteri i djelatnici službe civilne zaštite.

– Iz donjih stanova evakuirane su tri obitelji. Jedna je obitelj Župan s malim djetetom, druga je obitelj Perica koja ima sina s cerebralnom paralizom i zadnja je obitelj Milanko, riječ je o starijem bračnom paru. Njima smo osigurali smještaj u jednom gradskom stanu - govori nam gradska pročelnica Gordana Renić. A i obitelj Perica prošla je pravu kalvariju kad se u nedjelju navečer počela izljijevati Zrmanja.

– Cijelo vrijeme smo se nadali da se neće izliti, a zatim mi je suprug u jednom trenutku samo rekao "spremaj Dinu i odma izlazi". Kako je Dino nepokretan i nalazi se u kolicima htjela sam ga prvo nahraniti, a onda je on povikao da nema vremena za ništa, da odma izlazimo van. Tako je i bilo, stavila sam ga u kolica, uzela samo novčanik i krenula van. Već je bilo nekoliko centimetara vode tada u stanu. Stan smo prije tri godine dobili od grada na korištenje i to baš u prizemlju kako bi bio prilagođen za Dinu. Voda je prvo krenula izvirati iz zemlje u drvarnici koja se također nalazi u prizemlju, a potom je samo počela odjednom ulaziti u stan – prepričava Rajna Perica. Ona i dijete su se smjestili u stanu kod obiteljskih prijatelja koji su trenutno na putu i doma se vraćaju u utorak navečer.

– Ne znam gdje ćemo nakon toga jer je stan premali da nas sve primi, ali bitno da smo živi i zdravi – govori gospođa Perica. Obitelj Tomislava Župana smještaj je pronašla u Kruševu kod roditelja njegove supruge, ali i njihov stan je bio, kako kaže, glanc novi, kupljen 2020. godine i kompletno preuređen lani. Što će i kako će dalje sada nema ni vremena razmišljati, jer vodostaj Zrmanje će, izgledno je to, u utorak još više narasti s obzirom na kišu koja se najavljuje.

– Dovršili smo branu od vreća koju smo postavili dužinom od 300 metara uz rivu. Plan je sa sedam pumpi nastaviti ispumpavati cijelu noć poplavljeni dio natrag u Zrmanju i nadati se da će to pomoći. Preko 40 ljudi radi dan i noć, što volontera što onih iz službi. Palo je više od 350 mililitara kiše u samo 24 sata, a godišnji prosjek za ovo područje je oko 900 mililitara, ovo stvarno nitko nije mogao predvidjeti – kazuje Ivan Peša iz Hrvatskih voda. Kad je visina obrambenog zida prije nekoliko godina podignuta rečeno je da će to biti "zid za idućih 100 godina". On nije izdržao niti desetljeće. Zadarski župan Božidar Longin rekao je kako će sigurno biti proglašena elementarna nepogoda, samo da se još mora pričekati nekoliko dana kako bi se vidjelo kako će se situacija razvijati i hoće li biti još šteta. A po svemu sudeći moglo bi, jer kiša je u ponedjeljak popodne nemilice padala u Obrovcu.

U Gračacu se stanje nakon evakuacije 13 osoba iz četiri kućanstva počelo smirivati, a prema informacijama s terena, pronađena je živa nestala osoba za kojom tragalo tijekom noći. Dio građana je odbio evakuaciju, a u opskrbi im pomažu vatrogasci i pripadnici HGSS-a. Načelnica Stožera Civilne zaštite Natalia Turbić rekla je da se zbog obilnih kiša krško podzemlje napunilo vodom, a rijeka ponornica Otuča se naglo izlila na području Gračaca. Ugroženo je desetak kuća u Novom naselju, a na udaru vode se našlo i selo Žabarica. Zbog vode na cestama promet je povremeno bio u prekidu. Na terenu su i vatrogasci, Crveni križ, članovi HGSS-a iz nekoliko gradova. Komunalno poduzeće Vrgorac je obavijestilo građane da voda iz vodovodne mreže nije za piće, već se prije konzumacije mora prokuhati.

Vojska je u ponedjeljak stigla u Hrvatsku Kostajnicu pripremati obranu od mogućeg izlijevanja rijeke Une uslijed visokih vodostaja ove rijeke. MORH je stavio na raspolaganja do 300 vojnika za to područje i intervenciju na kupskim nasipima u Novoj Drenčini kod Petrinje. Kuće sinoć u H. Kostajnici još nisu bile ugrožene, no najavljene su nove padaline.

Vodni val iz Karlovca

– Od kiša koje su padale u prošlih 36 sati, na snazi su izvanredne mjere na Uni. Temeljem prognoza u idućih 36 sati očekujemo da bi mogao biti i vodostaj u H. Kostajnici na razini izvanrednog stanja, na razini onog iz 2012. godine. Sve se radi, sve mjere i pripreme kako bi vodni val mogao proći sa što manjim problemima – rekla je Tatjana Dovranić-Kardaš iz Hrvatskih voda. Vodni val iz Karlovca očekuje se i na petrinjskom i sisačkom području, te se na Kupi jačaju nasipi na dijelovima gdje traje obnova oštećenih u potresu.

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu Varaždin, donijele su u ponedjeljak u 2.30 sati rješenje o uspostavi redovne obrane od poplave na rijeci Muri na branjenom područje 33, i to na desnoj obali od Podturna do granice sa Slovenijom te na lijevoj obali. Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Mursko Središće porastao je iznad 380 centimetara s tendencijom daljnjeg porasta, kažu u Hrvatskim vodama. – Kod Žabnika je vodostaj jako visok i na nekoliko se mjesta Mura izlila – kažu mještani. Gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak u ponedjeljak je sazvao sastanak Stožera civilne zaštite i najavio da će se od od utorka uspostaviti i dežurstvo.