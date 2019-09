Plenković: Vodstvo HDZ-a odlučuje tko su partneri u vlasti

Kada su premijer Plenković i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac već htjeli zaključiti spor nastao nakon Pupovčevih neprimjerenih usporedbi Hrvatske i NDH, prvo je priču dodatno podgrijala predsjednica RH, a jučer se na Pupovca prilično žestoko okomila i Hvidra. Krovna braniteljska udruga, koju vodi HDZ-ov Josip Đakić, uvrijeđen nakon što je Plenković iz Vlade smijenio Tomislava Tolušića, poručila je da je SDSS nepoželjan u Hrvatskoj, a postoji mogućnost da od predsjednice Republike zatraže da se Pupovcu oduzme odličje koje je dobio 2001. godine. Đakić jučer nije bio na sastanku Glavnog odbora Hvidre jer je bio na svečanosti obilježavanja oslobođenja Jajca, a nije ni odgovarao na telefonske pozive.

– Od ministra Bošnjakovića očekujemo da se očituje je li Milorad Pupovac u svojim izjavama počinio kakvo kazneno djelo i prekršio zakone Republike Hrvatske. Od DORH-a tražimo očitovanje ima li u tome kakvog kaznenog djela kako bismo na temelju te odluke mogli krenuti u daljnje postupke i traženja od Ureda predsjednice oduzimanje visokog odličja Pupovcu – kazao je jučer na tiskovnoj konferenciji Josip Periša, predsjednik Glavnog odbora Hvidre.

Reterirao na svoj način

Potom je kazao kako je Pupovac u srijedu iskoristio priliku da “ponovno dijeli lekcije što njega boli u Republici Hrvatskoj”.

– Boli ga ušato U i ZDS i to jako vrijeđa njegove osjećaje. A što je s osjećajima obitelji 1800 nestalih hrvatskih branitelja, što je s osjećajima 36.000 ratnih vojnih invalida, bole li njihove rane njih koji u džepu imaju tri puta manje ustaških kuna od Pupovca? Smeta mu ušato U, a ne žuljaju ga ustaške kune u džepu – rekao je Periša, dodavši da su nacionalne manjine dobrodošle Vladi, ali ako poštuju zakone RH.

– Pupovac zaboravlja što su prije 30 godina napravila njegova braća, ali mi to nismo zaboravili i nećemo uskoro ako se budu ponašali kao što se ponašaju sada. SDSS nije poželjna stranka u Hrvatskoj jer podsjeća na onaj SDSS koji je u Hrvatskoj započeo krvavi rat. U Domovinskom ratu sudjelovalo je 10 tisuća pripadnika srpske nacionalne manjine i oni sigurno ne dijele mišljenje Milorada Pupovca o Hrvatskoj u kojoj vlada ustaštvo i gdje njega deprimira slovo na fasadi, a što je s vremenima kad je svaka kuća u RH na fasadi imala četiri slova S. Zamislite da smo mi u Zemunu pisali “Ovo je Hrvatska” – kazao je Periša. Na pitanje novinara hoće li tražiti raskid koalicije, rekao je da Plenkoviću nisu diktirali s kim će u nju ući, ali da sada traže izlazak SDSS-a.

U Uredu predsjednice nisu htjeli komentirati najavu Hvidre jer još nije sigurno da će Hvidra od Kolinde Grabar-Kitarović zatražiti oduzimanje odličja Pupovcu. Premijer Plenković komentirao je pak da vodstvo HDZ-a, a ne netko drugi, odlučuje o tome tko su partneri te stranke u parlamentarnoj većini. Hvidrinu presicu nije doživio kao napad na sebe te smatra da je Pupovac na svoj način reterirao kada je riječ o njegovim izjavama zbog kojih se već danima polemizira. Za Đakića je uvjeren da će biti lojalan član i zastupnik HDZ-a u Saboru koji će zastupati politiku HDZ-a. Kada je riječ o predsjedničinu pismu Pupovcu, Plenković poručuje da o tome što misli o Pupovčevim izjavama treba pitati predsjednicu jer njih dvoje nisu politički blizanci da o svemu moraju imati identičan stav.

U ovom dijelu neformalne predsjedničke kampanje pitanje Milorada Pupovca, SDSS-a, odnosno odnosa predsjedničkih kandidata prema tom zastupniku srpske nacionalne manjine, ali i prema manjinama općenito, prometnulo se u prvorazredno političko pitanje. Miroslav Škoro dao je naslutiti da bi on čak išao i na zabranu SDSS-a kao političke stranke, aktualna je predsjednica Pupovcu poslala pismo u kojem je navela da “pozorno prati njegove istupe jer zlonamjerno kritizira Hrvatsku”, jedino kandidat Zoran Milanović ne ulazi u sukobe s Pupovcem i njemu ta tema najmanje odgovara. On je zbog tog pisma pak napao Kolindu Grabar-Kitarović. Pritisak Hvidre u dijelu HDZ-a tumače kao odgovor na mlaku reakciju vlastite stranke i premijera na Pupovčeve izjave, kojom su nezadovoljni i mnogi u stranci. Posebno im smeta činjenica da se na Pupovčevu usporedbu današnje Hrvatske s NDH reagiralo tek nakon dva tjedna.

– Mi smo odmah trebali poslati jasnu poruku da demokratska Hrvatska, koja poštuje prava manjina, nije nalik na fašističku diktaturu i da je nedopustivo da netko tko sjedi u Vladi iznosi takve ocjene na temelju izoliranih incidenata u čiju prirodu još uvijek nismo sigurni – komentirao nam je jedan od Plenkovićevih oponenata.

Uvjeren je kako će se upravo zbog zakasnjele reakcije javiti i druge braniteljske udruge koje će, poput Hvidre, stvarati pritisak i tražiti raskidanje koalicije HDZ-a i SDSS-a. Smatra, međutim, kako pritisak Hvidre neće umanjiti izborne šanse Kolinde Grabar-Kitarović jer branitelji od nje traže da Pupovcu oduzme državno odličje, ali samo ako DORH utvrdi da je on svojim izjavama počinio kazneno djelo. A to se, uvjeren je naš sugovornik, neće dogoditi jer se u onome što je rekao Pupovac teško mogu naći elementi udara na ustavni poredak, o čemu govore Hvidra i Škoro.

Zahvalna Pupovcu

No, čak ni najtvrđi kritičari Pupovca ne očekuju da će doći do raskida suradnje sa SDSS-om koja će, kažu, očito opstati s obzirom na to da je Plenković “blagoslovio” reinterpretaciju koju je za svoje izjave ponudio sam Pupovac.

– No, radi se o političkim principima i ovakva premijerova reakcija sigurno će ostaviti gorak okus mnogima u HDZ-u, ali i šire – uvjeren je naš sugovornik.

HDZ-ova suradnja sa SDSS-om, međutim, nije Plenkovićev izum. Dvije su stranke surađivale uvijek kada je HDZ bio na vlasti, osim kratke Karamarkove ere, a bivša šefica stranke i Vlade Jadranka Kosor te se suradnje prisjeća kao dobre i konstruktivne. I danas kaže kako je Pupovcu zahvalna što joj nije okrenuo leđa kada su je napustili HSLS i Silvano Hrelja, i to u trenutku kada je Hrvatska trebala pristupiti EU. Kaže kako svoje suradnike iz SDSS-a nije promatrala kao Srbe, nego kao političare, a SDSS kao jednu od stranaka u demokratskoj Hrvatskoj koja poštuje nacionalne manjine. No, od tada su se, kaže, stvari promijenile.

Pupovac je u više navrata rekao da je Oluja etničko čišćenje, na što Plenković nije reagirao. Jednako tako, Pupovac nije reagirao kada je Plenković na konferenciji za novinare s akademikom Kusićem govorio kako je ZDS protuustavan, ali kako se u iznimnim situacijama može koristiti. HDZ, pak, danas vrlo mlako reagira na napade iz Beograda kojima Pupovac asistira – podsjeća J. Kosor i zaključuje kako Pupovac Plenkoviću ne zamjera ono što zamjera HDZ-u.

– Očito je riječ o velikom savezništvu i prijateljstvu, u kojem Pupovac čuva Plenkovića “od zlih desničara” u HDZ-u – kaže bivša premijerka i podsjeća da se sastav vrha stranke nije bitno promijenio od vremena kada su svi pljeskali na izjavu Tomislava Karamarka “nikad više sa SDSS-om”. Kosor podsjeća i da je HDZ 2017. godine pustio Vučićevu stranku u Europsku pučku stranku.

– Pritom je netko problematizirao Šljivančanina koji se pojavljivao na njegovim stranačkim skupovima, a Dubravka Šuica je tamo sjedila i nije rekla ni riječ – kaže Jadranka Kosor. Takvo ponašanje HDZ-a naziva “četverostruko licemjernim” i očekuje da će stranka, usprkos sadašnjim “strelicama” koje razmjenjuje s Beogradom, poduprijeti Srbiju na putu u EU.

