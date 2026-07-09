Za dlaku izmaknuo rekord od 1,8 milijuna zaposlenih, tržište se hladi

Prvi službeni podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenosti krajem lipnja ipak nisu potvrdili vijest koju je prošli tjedan plasiralo Ministarstvo rada da je broj osiguranika napokon premašio 1,8 milijuna. Moguće je da se taj simbolični prag nakratko dosegnuo tijekom lipnja, no HZMO prati stanje posljednjeg dana u mjesecu, a ono pokazuje da je do novog rekorda Plenkovićeve Vlade nedostajalo oko 1300 osiguranika.



Šanse da se ta razlika nadoknadi tijekom srpnja gotovo su nikakve. Vrhunac zaposlenosti desetljećima se doseže upravo prije početka turističke sezone, krajem lipnja. Tijekom ljeta poslodavci uglavnom krpaju rupe i traže zamjene za ljude koji se razbole ili odustanu kada shvate da tempo i uvjeti rada nisu za njih.