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Ljubica Gatarić
Autor
Ljubica Gatarić

Za dlaku izmaknuo rekord od 1,8 milijuna zaposlenih, tržište se hladi

09.07.2026. u 17:13

HZMO je krajem lipnja evidentirao oko 1,798 milijuna osiguranika, oko 15 tisuća više nego prije godinu dana i više od 300 tisuća više nego u vrijeme kada je Andrej Plenković preuzeo vlast

Prvi službeni podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenosti krajem lipnja ipak nisu potvrdili vijest koju je prošli tjedan plasiralo Ministarstvo rada da je broj osiguranika napokon premašio 1,8 milijuna. Moguće je da se taj simbolični prag nakratko dosegnuo tijekom lipnja, no HZMO prati stanje posljednjeg dana u mjesecu, a ono pokazuje da je do novog rekorda Plenkovićeve Vlade nedostajalo oko 1300 osiguranika.

Šanse da se ta razlika nadoknadi tijekom srpnja gotovo su nikakve. Vrhunac zaposlenosti desetljećima se doseže upravo prije početka turističke sezone, krajem lipnja. Tijekom ljeta poslodavci uglavnom krpaju rupe i traže zamjene za ljude koji se razbole ili odustanu kada shvate da tempo i uvjeti rada nisu za njih.

Ključne riječi
Andrej Plenković Umirovljenici zaposlenost mirovinsko osiguranje HZMO

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