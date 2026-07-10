Od 717 tvrtki s crne liste poslodavaca automatski se briše njih 350

S jučerašnjim danom na tzv. crnoj listi poslodavaca, koju zbog neprijavljenog rada vodi i javno objavljuje resorno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, nalazilo se 717 tvrtki i obrta. To će, po svemu sudeći, biti i rekordan broj jer je upravo započela akcija brisanja prema novim pravilima Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Prema tim pravilima, Ministarstvo automatski uklanja s popisa poduzetnike koji se na njemu nalaze dulje od godinu dana.



Eliminirati uporne prekršitelje