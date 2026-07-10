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ANALIZA

Od 717 tvrtki s crne liste poslodavaca automatski se briše njih 350

Housing Construction in Cologne
A3508 Rolf Vennenbernd/DPA
VL
Autor
Marija Brnić
10.07.2026.
u 18:11

Ministarstvo rada poziva tvrtke da podmire kaznu za neprijavljene radnike i zatraže uklanjanje sa stupa srama. Brisane prekršitelje državni inspektori imat će češće pod nadzorom

S jučerašnjim danom na tzv. crnoj listi poslodavaca, koju zbog neprijavljenog rada vodi i javno objavljuje resorno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, nalazilo se 717 tvrtki i obrta. To će, po svemu sudeći, biti i rekordan broj jer je upravo započela akcija brisanja prema novim pravilima Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Prema tim pravilima, Ministarstvo automatski uklanja s popisa poduzetnike koji se na njemu nalaze dulje od godinu dana.

Eliminirati uporne prekršitelje

Ključne riječi
poslodavci crna lista poslodavaca

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