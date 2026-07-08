Njemački vojni div preuzima DOK-ING: U Hrvatskoj nastaje europski centar za besposadne sustave

U poznatom zagrebačkom Hotelu Esplanade prigodnom je tiskovnom konferencijom i svečanim ručkom finaliziran posao pripajanja naše tvrtke DOK-ING njemačkom vojnoindustrijskom gigantu Rheinmetall. Prošli tjedan je objavljeno kako se tim poslom stvorila i nova kompanija Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. koja će se, kako ime već sugerira, i dalje baviti onime što je DOK-ING i proslavilo a to je stvaranje i proizvodnja besposadnih vozila. Koliko je za ključnu njemačku kompaniju ovo važan postao svjedoči i činjenica kako je danas u Zagreb došao i njezin operativni direktor Armin Papperger koji se smatra praktično ključnom figurom njemačke vojne industrije, čovjek koji je u jednom trenutku rata u Ukrajini spominjan i kao meta ruskih obavještajnih službi. Uz Pappergera su na događaju u Esplanadi bili i sam premijer Andrej Plenković te ministri Tomislav Ćorić, Ivan Anušić te Ante Šušnjar što dovoljno govori i o tome koliko se ulazak Rheinmetalla na hrvatsko tržište kroz DOK-ING smatra važnim.

Događaj je otvorio Vjekoslav Majetić, osnivač DOK-ING-a, koji se podsjetio kako je DOK-ING počeo kao mala kompanija za vrijeme rata i razvijao se, no vremena su se promijenila i više nema mjesta idealu u kojem se proizvode samo vozila u mirnodopske svrhe. Nakon njega izašao je pred uzvanike sam Armin Papperger koji je predstavio svoju kompaniju onakvom kakva ona doista jest, a to je strateška njemačka u danas ključnom i sve važnijem obrambenom sektoru, s visokim stupnjem razvoja, rezultatima koji se poboljšavaju svake godine ali i velikim brojem narudžbi koje garantiraju ozbiljne prihode i u budućnosti. – U Hrvatskoj gledamo mjesto na kojem možemo uspostaviti centar kompetencija ali gdje možemo postaviti i visoke ciljeve rasta. Želimo vidjeti godišnju prodaju u razini od 500 milijuna eura kao i značajan porast radne snage sa 200 na tisuću djelatnika. To neće lako jer podrazumijeva 20 puta veću prodaju nego što se ostvaruje sada, rekao je Papperger ističući kako je Rheinmetall posvećen inovaciji, ali i digitalizaciji te suradnji u cijeloj Europi. Rekao je kako želi vidjeti uspješno proveden program digitalizacije i u Hrvatskoj, odnosno svojoj novoj kompaniji.

– Mi nemamo namjeru postati neka ogromna tvrtka koja će onda redom kupovati sve što stigne i time jačati samu sebe. Nas zanima suradnja koja donosi pristup ljudskom potencijalu jer bez njega nema ničega. Nemamo suradnje poput ove samo u Hrvatskoj već praktično u nizu europskih zemalja, rekao je šef Rheinmetalla ističući i ambiciju svoje tvrtke koja dosiže prodaju od 20 milijardi eura. Nakon Armina Pappergera govorio je i premijer Plenković ističući kako u Hrvatskoj trenutno radi 1400 njemačkih kompanija, a dosegli smo izdvajanja za obranu u visini od 2,1 posto BDP-a te je ovakva suradnja izuzetno oportuna i korisna. Tada se dogodila i dosta rijetka tiskovna konferencija gdje su se novinarima obratili upravo šef Rheinmetalla Armin Papperger te premijer Andrej Plenković. – Ono što želimo u Hrvatskoj s DOK-ING-om je stvoriti globalni centar za razvoj besposadnih vozila. Osim što želimo povećati prodaju sa 13 milijuna eura na 500 milijuna eura imamo i još jedan cilj, a to je stvaranje tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj. U tome nam vlada izuzetno puno pomaže, rekao je Papperger okupljenim novinarima. Plenković je još jednom čestitao Pappergeru, Majetiću, DOK-ING-u i Rheinmetallu na sjajnom partnerstvu.

– Pozicija će Rheinmetalla kao jedne od najvećih obrambenih kompanija u Njemačkoj, DOK-ING-u će omogućiti snažan razvoj. A čuli smo kako se radi o kompaniji koja je nastala u Domovinskom ratu, praktično u radionici te se razvila do jedne od najvažnijih kompanija u svojem polju koja je već razvila mnoga međunarodna partnerstva, rekao je Plenković podvukavši kako je Rheinmetall prepoznao kvalitetu DOK-ING-a u borbenom vozilu Komodo koje će omogućiti objema kompanijama dalji razvoj takvih vozila te se nada da će nakon ovako velike i značajne kompanija doći do još ovakvih suradnji u Hrvatskoj. Pitali smo gospodina Pappergera i kakve su namjere s riječkim postrojenjem koje su kupili od grupe Lurssen. Također je tvrtka nedavno izgubila ugovor o gradnji korveta.

– Nismo očito zadovoljni time što smo nedavno izgubili ugovor o gradnji korveta s Njemačkom, no dugoročno ne brinemo jer Njemačka namjerava uložiti 80 milijardi eura u ratnu mornaricu. Ali ne brinemo se jer imamo i domaćih i stranih klijenata. Iako se nadamo da ćemo korvetu F126 moći graditi s Njemačkom. Želimo udvostručiti poslove u pomorskoj obrani pa uvijek tražimo nove kapacitete, ali ne za danas već za sutra. Kada govorimo o Rijeci za nas je to mogućnost istraživanja i razvoja gdje već odlično radi 50 ljudi, mislimo da su njihova mjesta zaista sigurna. Imamo i neke nove programe za koje nam trebaju kapaciteti istraživanja i razvoja, rekao je Papperger.