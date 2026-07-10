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OBNAVLJANJE SUKOBA

Zbog Bliskog istoka opet prijeti rast inflacije

Autor
Zoran Vitas
10.07.2026.
u 17:26

Situacija u Zaljevu i dalje snažno utječe na svjetsko gospodarstvo. Svaka obnova sukoba mogla bi izazvati novu volatilnost na tržištima roba, dodatno ugroziti opskrbu, potaknuti rast cijena i zakomplicirati financijsko poslovanje

MMF upozorava da će obnavljanje sukoba na Bliskom istoku negativno utjecati na svjetsko gospodarstvo. Ovaj zaključak Međunarodnog monetarnog fonda očito nije ništa ingeniozno, jer događa se repriza trenutka kada je taj sukob počeo ili onoga kada je postalo jasno da sigurno neće biti gotov u tri tjedna što je obećavao Donald Trump. Prema procjenama MMF-a, nastavak sukoba usporio bi gospodarski rast i potaknuo inflaciju, dok se opasnost od potpunog raspada ionako krhkog primirja ponovno nadvija nad Hormuškim tjesnacem.

Situacija u Zaljevu utječe na svjetsku ekonomiju još snažnije nego prije. Obnova sukoba mogla bi izazvati novu volatilnost na tržištima roba, dodatno ugroziti opskrbu, potaknuti rast cijena i zakomplicirati financijsko poslovanje, zaključuju u MMF-u. Stvari doista ne izgledaju dobro jer je sam Trump rekao kako je mirovni proces s Iranom gotov. Ponovno zahuktavanje sukoba izravno bi utjecalo na mogućnost obnavljanja naftnih rezervi većine zemalja, koje su već znatno iscrpljene. Problemi s opskrbom nisu zaobišli ni Rusiju, koja se suočava s posljedicama ukrajinskih napada na svoja naftna postrojenja. Vladimir Putin zbog toga je održao sastanak na visokoj razini, kojem je nazočio i Aleksander Novak, zamjenik premijera zadužen za energetiku, jedan od ključnih ljudi za najvažniji ruski državni sektor. Novak je pritom izjavio da je vlada odgodila nekoliko projekata održavanja naftnih rafinerija za kasnije termine te aktivirala dodatne kapacitete.

Ključne riječi
SAD sukob Iran inflacija

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