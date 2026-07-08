Plenković bez zadrške o Milanoviću: 'Jednom je već prekršio Ustav, može raditi što god hoće'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu da predsjednik Republike Zoran Milanović može raditi "što god hoće", komentirajući njegovu najavu da se ne namjerava kandidirati na idućim parlamentarnim izborima, te ustvrdio da je predsjednik Milanović već jednom prekršio Ustav. Plenković je pritom aludirao na Milanovićev pokušaj uključivanja u parlamentarne izbore 2024. godine dok je obnašao dužnost predsjednika Republike, za koji je Ustavni sud utvrdio da nije u skladu s Ustavom.

Premijer je izjavu dao nakon svečanosti osnivanja društva Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. (RUV) u Zagrebu, odgovarajući na pitanja novinara o ranijim Milanovićevim izjavama tijekom posjeta Ankari.

Milanović je ondje odbacio mogućnost kandidature na idućim parlamentarnim izborima, rekavši da će oni biti održani za otprilike dvije godine, dok njemu predsjednički mandat traje još tri i pol godine. Dodao je da nema namjeru ponavljati pokušaj iz 2024. godine, ustvrdivši da su ga tada u kandidaturi spriječili ustavni suci, koje je nazvao "organiziranim zločinačkim bratstvom". Istaknuo je i da nakon ponovnog izbora za predsjednika Republike smatra da nema pravo odstupiti prije isteka mandata.

Upitan da komentira tu izjavu, Plenković je rekao kako je Milanović već jednom prekršio Ustav. "Jedan put je kršio Ustav, nije to tako davno. Ali, kao u vicu, dvaput je dvaput. Može raditi što god hoće, što se mene tiče", rekao je.

Premijer je rekao da je, po njegovu mišljenju, stvar jasna kada je riječ o zastupanju Hrvatske na Europskom vijeću. "On je poznat da je nosio na naramku Josipovića i skupa su sjedili na Europskom vijeću godinama", rekao je.

Odgovarajući na pitanje treba li mijenjati Ustav kako bi se jasnije uredile ovlasti predsjednika Republike i Vlade, Plenković je uzvratio protupitanjem. "Imate li osjećaj za realnost? S kim da mijenjam Ustav? Za promjenu Ustava potrebna je dvotrećinska većina", rekao je. Dodao je da su Ustav i zakoni pisani "za relativno pristojne, normalne, kulturne i razumne ljude", ocijenivši da je temeljni problem mogućnost razgovora i postizanja dogovora s drugom stranom.