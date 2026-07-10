Može li Kina iz mora pogoditi SAD? Iznenadno testiranje projektila u Pacifiku otvorilo niz zabrinjavajućih pitanja

Kinesko testiranje balističkog projektila lansiranog s nuklearne podmornice u južnom Pacifiku pokazalo je da se Peking približava operativnoj sposobnosti izvođenja nuklearnog udara s mora, ocjenjuju vojni analitičari i diplomati. Projektil s lažnom bojevom glavom lansiran je u ponedjeljak s kineske strateške podmornice na nuklearni pogon, a pao je u međunarodne vode južnog Pacifika. Sjedinjene Američke Države priopćile su da je riječ o interkontinentalnom balističkom projektilu, dok je Kina test opisala kao rutinsku vojnu vježbu koja nije bila usmjerena protiv određene zemlje ili cilja. Test je izazvao zabrinutost i kritike SAD-a te država u regiji, uključujući Australiju, Novi Zeland i Japan. Washington je posebno kritizirao Peking zbog nedovoljne i zakašnjele najave lansiranja. Kina je odbacila dio izvještaja kao "iskrivljavanje i stvaranje pompe" te ustvrdila da je test proveden u skladu s međunarodnim pravom i uobičajenom praksom, prenio je Reuters.

Prema procjenama stručnjaka, projektil je vjerojatno lansiran s jednom od šest kineskih podmornica klase Type 094, poznatih i kao Jin. Riječ je o velikim nuklearnim podmornicama projektiranima za nošenje i lansiranje balističkih projektila s nuklearnim bojevim glavama. Takve podmornice ključan su dio kineskog sustava nuklearnog odvraćanja jer Pekingu omogućuju uzvratni udar čak i kada bi protivnik u prvom napadu uništio njegove kopnene raketne sustave. Da bi ta sposobnost bila vjerodostojna, podmornice moraju ostati neotkrivene, a kinesko vodstvo istodobno mora imati sigurne komunikacijske i zapovjedne veze s posadama koje se nalaze duboko pod morem. Analitičar Collin Koh ocijenio je da je tijekom testa, osim tehničkih sposobnosti projektila i podmornice, gotovo sigurno provjeravana i sposobnost zapovijedanja, nadzora te komunikacije s podmornicom.

Prema njegovim riječima, Kina još ima izazova, ali se približava stvarnoj sposobnosti nuklearnog udara s mora. Čak i ako kineske podmornice trenutačno ne mogu zauzeti položaj iz kojeg bi dosegnule kontinentalni dio SAD-a, mogle bi predstavljati prijetnju Guamu i Havajima. Točna vrsta projektila još nije službeno potvrđena. Jedan od mogućih kandidata je JL-3, najnapredniji kineski balistički projektil namijenjen lansiranju s podmornica, za koji se procjenjuje da ima domet od oko 10.000 kilometara i da može nositi više bojevih glava. Kako bi tim projektilom dosegnula kontinentalni dio Sjedinjenih Država, kineska bi podmornica vjerojatno morala napustiti relativno zaštićeno područje Južnog kineskog mora i uploviti dublje u zapadni Pacifik. Time bi se povećao rizik da je otkriju američke i savezničke mornarice, koje kineske podmornice prate brodovima, zrakoplovima P-8 Poseidon i mrežama podvodnih senzora.

Kina razvija i novu, tišu generaciju nuklearnih podmornica koja bi u budućnosti trebala zamijeniti sadašnje podmornice Type 094 i omogućiti im sigurnije djelovanje na većim udaljenostima. Peking službeno tvrdi da nikada neće prvi upotrijebiti nuklearno oružje. Međutim, test pokazuje da nastavlja jačati svoju nuklearnu trijadu, odnosno sposobnost lansiranja nuklearnog oružja s kopna, iz zraka i s mora. Kineski državni mediji ocijenili su da će takve sposobnosti odvratiti strane sile od pokušaja pritiska ili preventivnog napada na Kinu. Analitičari, međutim, upozoravaju da razvoj podmorničke nuklearne flote istodobno povećava stratešku neizvjesnost i utrku u naoružanju u Indo-Pacifiku.