Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 213
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Belgija s dvojicom povratnika lovi iznenađenje protiv Španjolske: Pobjednik ide na Francuze
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ULTIMATIVNA PORUKA MOSKVI

Zelenski otkrio: Kina upozorila Putina da ne poseže za nuklearnim oružjem

Foto: REUTERS
1/9
Autor
Lorena Posavec
10.07.2026.
u 19:45

Kina se dosad predstavljala kao neutralna strana u ratu, iako održava bliske političke i gospodarske veze s Moskvom

Kina je upozorila Rusiju da ne smije posegnuti za nuklearnim oružjem kao odgovorom na ukrajinske napade na ruskom teritoriju, izjavio je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, Peking je prvi put reagirao izravno i gotovo ultimativnim tonom na sve glasnije pozive pojedinih ruskih političara i komentatora da se na ukrajinske udare odgovori nuklearnim napadom. "Mislim da ste čuli takve glasove u ruskim medijima: 'Što ako na ukrajinske napade odgovorimo nuklearnim oružjem?' Čini mi se da je ovo prvi put da je Kina izravno odgovorila, gotovo u obliku ultimatuma, da se o upotrebi nuklearnog oružja ne smije ni razmišljati", rekao je Zelenski novinarima. Ukrajinski predsjednik kazao je da je za intervenciju Pekinga doznao od europskih čelnika tijekom NATO-ova summita u Ankari, gdje su razgovarali o ulozi Kine u mogućem završetku rata u Ukrajini, prenio je Politico.

Dodao je da je o toj temi razgovarao i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, no sadržaj tog razgovora nije želio otkriti. Rusija je u svibnju u Bjelorusiji održala vojnu vježbu s nuklearnim snagama, ali ruski predsjednik Vladimir Putin dosad se suzdržavao od izravnih prijetnji nuklearnim napadom na Ukrajinu. Unatoč pritisku dijela ruskih političara, Putin je tvrdio da ukrajinski udari ne nanose dovoljno veliku štetu da bi opravdali nuklearni odgovor. Prošlog mjeseca Viktor Perov, političar koji se obratio zastupnicima zakonodavne skupštine Sankt-Peterburga, pozvao je da se od Putina zatraži upotreba nuklearnog oružja protiv Ukrajine.

"Naš predsjednik bio je prisiljen pokrenuti specijalnu vojnu operaciju, ali, nažalost, nije sve išlo prema planu. Zato smatram da biste se vi zastupnici trebali obratiti predsjedniku sa zahtjevom da počne upotrebljavati nuklearno oružje, što će ukrajinsko vodstvo natjerati na potpisivanje mirovnog sporazuma", rekao je Perov. Kina se dosad predstavljala kao neutralna strana u ratu, iako održava bliske političke i gospodarske veze s Moskvom. Zelenskijeva tvrdnja, bude li potvrđena, upućivala bi na to da Peking nuklearnu eskalaciju smatra granicom koju Rusija ne smije prijeći.
Ključne riječi
nuklearno oružje Kina Rusija Ukrajina

Komentara 13

Pogledaj Sve
Avatar detektor
detektor
20:43 10.07.2026.

prokleti rašisti i svi koji ih podržavaju

Avatar Matija22
Matija22
19:55 10.07.2026.

Od kremlja ne bio ostalo ništa da to upotrijebi , 100 nuka leti na Moskvu odmah.

Avatar Backup
Backup
12:48 10.07.2026.

I to nije samo sada, već od početka rata, Kina bi žestoko reagirala kada god bi Rusija, preko Medvedeva, ili bilo kog drugog počela prijetiti nuklearnim udarima. No, u Ankari je Milanović to ignorirao pa je svejedno krenuo opet zastrašivati ruskim nuklearnim oružjem, iako ga Rusija, naravno, nema ni intenciju koristiti (očitih razloga je pregršt) niti joj glavni saveznik dopušta previše i govoriti o tome. Dakle, Milanović vodi psihološki rat za račun Rusije.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!