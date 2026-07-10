Zelenski otkrio: Kina upozorila Putina da ne poseže za nuklearnim oružjem

Kina je upozorila Rusiju da ne smije posegnuti za nuklearnim oružjem kao odgovorom na ukrajinske napade na ruskom teritoriju, izjavio je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, Peking je prvi put reagirao izravno i gotovo ultimativnim tonom na sve glasnije pozive pojedinih ruskih političara i komentatora da se na ukrajinske udare odgovori nuklearnim napadom. "Mislim da ste čuli takve glasove u ruskim medijima: 'Što ako na ukrajinske napade odgovorimo nuklearnim oružjem?' Čini mi se da je ovo prvi put da je Kina izravno odgovorila, gotovo u obliku ultimatuma, da se o upotrebi nuklearnog oružja ne smije ni razmišljati", rekao je Zelenski novinarima. Ukrajinski predsjednik kazao je da je za intervenciju Pekinga doznao od europskih čelnika tijekom NATO-ova summita u Ankari, gdje su razgovarali o ulozi Kine u mogućem završetku rata u Ukrajini, prenio je Politico.

Dodao je da je o toj temi razgovarao i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, no sadržaj tog razgovora nije želio otkriti. Rusija je u svibnju u Bjelorusiji održala vojnu vježbu s nuklearnim snagama, ali ruski predsjednik Vladimir Putin dosad se suzdržavao od izravnih prijetnji nuklearnim napadom na Ukrajinu. Unatoč pritisku dijela ruskih političara, Putin je tvrdio da ukrajinski udari ne nanose dovoljno veliku štetu da bi opravdali nuklearni odgovor. Prošlog mjeseca Viktor Perov, političar koji se obratio zastupnicima zakonodavne skupštine Sankt-Peterburga, pozvao je da se od Putina zatraži upotreba nuklearnog oružja protiv Ukrajine.

"Naš predsjednik bio je prisiljen pokrenuti specijalnu vojnu operaciju, ali, nažalost, nije sve išlo prema planu. Zato smatram da biste se vi zastupnici trebali obratiti predsjedniku sa zahtjevom da počne upotrebljavati nuklearno oružje, što će ukrajinsko vodstvo natjerati na potpisivanje mirovnog sporazuma", rekao je Perov. Kina se dosad predstavljala kao neutralna strana u ratu, iako održava bliske političke i gospodarske veze s Moskvom. Zelenskijeva tvrdnja, bude li potvrđena, upućivala bi na to da Peking nuklearnu eskalaciju smatra granicom koju Rusija ne smije prijeći.