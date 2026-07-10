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NAKON NOVE ESKALACIJE SUKOBA

Iran traži nastavak pregovora, SAD pristao uz jedno važno upozorenje

Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Vera Kadijevic/Hina
10.07.2026.
u 17:47

Trump nije iznio detalje o mogućem nastavku pregovora niti je objavljeno kada bi oni trebali biti održani. Njegova izjava dolazi nakon nove eskalacije napetosti između Washingtona i Teherana

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da su Sjedinjene Američke Države pristale nastaviti pregovore s Iranom nakon što je Teheran zatražio nastavak razgovora, no istodobno je poručio da je lipanjski prekid vatre između dviju zemalja završen. "Islamska Republika Iran zatražila je od nas da nastavimo razgovore. Pristali smo na to, ali Sjedinjene Države jasno su im dale do znanja da je prekid vatre završen!”, napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Trump nije iznio detalje o mogućem nastavku pregovora niti je objavljeno kada bi oni trebali biti održani. Njegova izjava dolazi nakon nove eskalacije napetosti između Washingtona i Teherana. Iran je u četvrtak izveo napade na američku vojnu infrastrukturu u državama Perzijskog zaljeva, nakon američkih napada na južne obalne i istočne pokrajine Irana.

SAD i Iran prošlog su mjeseca postigli privremeni dogovor kojim je trebao biti okončan četveromjesečni sukob. Borbe su tijekom tog razdoblja poremetile globalne energetske tokove i povećale zabrinutost zbog mogućeg daljnjeg rasta cijena nafte i goriva. Nastavak diplomatskih kontakata mogao bi otvoriti prostor za smirivanje napetosti, ali Trumpova tvrdnja da je prekid vatre završen pokazuje da Washington i dalje zadržava pritisak na Teheran. Trump se suočava s političkim pritiskom zbog nemogućnosti okončanja sukoba, dok se njegova Republikanska stranka priprema za izbore za Kongres krajem godine u okolnostima visokih cijena goriva i nezadovoljstva birača.
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Ključne riječi
pregovori SAD Iran Donald Trump

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