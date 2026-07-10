Kraj bacanju neispravnih uređaja u Njemačkoj? Nova pravila donose veliku promjenu za potrošače

Savezno vijeće njemačkog parlamenta Bundesrat, u petak je dalo zeleno svjetlo zakonu kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska Direktiva o pravu na popravak. Cilj novih pravila je smanjiti količinu elektroničkog otpada te potrošačima olakšati i učiniti isplativijim popravak neispravnih uređaja umjesto njihove zamjene. Nova pravila uvodit će se postupno. Već od kraja srpnja potrošači će moći od proizvođača zatražiti popravak uređaja, a to će pravo vrijediti i za proizvode kupljene prije tog datuma, javlja Fenix magazin.

S druge strane, obveza proizvođača da na tržište stavljaju uređaje koji se mogu lakše popravljati, kao i pravila o produljenju jamstva, odnosit će se samo na proizvode kupljene od 31. srpnja nadalje. Prema novim pravilima, proizvođači će tijekom uobičajenog vijeka trajanja proizvoda morati omogućiti njihov popravak po razumnim cijenama. Osim toga, uređaji će se ubuduće morati projektirati tako da ih je moguće jednostavnije servisirati i popravljati.

Iznimka će vrijediti za ugovore sklopljene između poslovnih subjekata, gdje će ugovorne strane i dalje moći isključiti pravo na popravak. Zakon donosi i dodatnu pogodnost za potrošače. Odluče li se na popravak umjesto kupnje novog uređaja, jamstveni rok automatski će se produljiti za dodatnih 12 mjeseci. Njemački Bundestag zakon je usvojio još u lipnju, a njegovim stupanjem na snagu u njemačko se zakonodavstvo prenosi europska Direktiva o pravu na popravak donesena 2024. godine.