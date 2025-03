Plenković o razgovoru sa Zelenskim: 'Izrazio mi je spremnost razgovarati s Trumpom. Rusija ne smije biti nagrađena'

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na situaciju u Ukrajini nakon sastanka Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Plenković je na konferenciji pričao o statusu umirovljenika, inflaciji, energentima i aktualnim političkim temama. Kazao je kako je danas još jednom razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te je rekao kako mu je još jednom dao podršku. Na pitanje novinara ako to znači da će ulagati više za obranu, a manje u neke druge resore, premijer je rekao kako je još uvijek "rano govoriti kakvi će to biti okviri, ali da postoje naznake da će se izdavajanja od dva posto BDP-a povećati".

Osim toga, iskomentirao je sastanak Donalda Trumpa i Zelenskog. "Cilj je bio izgraditi partnerske odnose između Ukrajine i nove američke administracije. Nije dobro završilo, ali Zelenski mi je izrazio spremnost razgovarati s Trumpom. Želi iskoristiti trenutak koji bi doveo do mira. Za njega je ključno, kao i sve koji poštuju međunarodno pravo, da taj mir nosi pravi mirovni plan, oko kojeg će biti pregovori. Žele za prvu ruku “lajt” primirje, koje bi se odnosilo na određene operacije, ne i na sve. A onda bi uslijedio pravi plan, s kojim bi žrtva agresije, Ukrajina, bila zadovoljna. Plan ne smije nagraditi Rusiju kao agresiju pa da politika koju je vodio Zapad bude ponižena. I, najvažnije je zaštititi ljudske živote" rekao je Plenković.

Nadalje, osvrnuo se i na situaciju u Bosni i Hercegovini zbog Republike Srpske i Milorada Dodika te je naglasio da želi stabilnost i da će davati podršku u tom smislu. Kao što tvrdi da je vladajuća koalicija stabilna, prenosi N1. Dodao je kako se čuo i sa Josipom Dabrom. "Razgovarali smo, većina je sigurna i Domovinski pokret je kompaktan. Nikad nije bila upitna Dabrina podrška Vladi" kazao je premijer.

Komentirao je i traženje smjene glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. "Konsterniran sam što ne postoji reakcija medija. To niti je u ingerenciji Sabora, niti je demokratski. To je komunistički, jednopartijski" objasnio je te se osvrnuo i na intervju glavne europske tužiteljice Laure Kovesi koja je prozvala Vladu zbog slučaja Vilija Beroša za koji smatra kako se trebao prepustiti EPPO-u. "Ne odlučuje o našim zakonima europska tužiteljica. Ako nam netko ima nešto za reći onda je to Europska komisija. Koliko mi je poznato, niti u jednom trenutku nije dala Hrvatskoj bilo kakav prigovor oko našeg zakona. Ponavljam, istovjetna rješenja ima otprilike 15 drugih članica Europske unije. Što se samog predmeta tiče, bespredmetno je govoriti da postoji neki problem. Svi uključeni se procesuiraju. Ali, nisam gledao intervju i na tu temu sam sve više puta rekao" zaključio je premijer Andrej Plenković.