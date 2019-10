Plenković o povećanju plaća: 'Svima je u interesu da ljudi ne budu potplaćeni'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković pozvao je, na kraju saborske rasprave o izvješću o radu Vlade, sve političke aktere na kreiranje ozračja u kojem ima malo više optimizma, a malo manje pesimizma. Pojasnio je najave o povećanju plaće svim zaposlenicima državnog i javnog sektora.

- Zato ćemo sva sada otvorena pitanja, pitanja plaća, obrazovanja, uloge sindikata, rješavati na dobronamjeran način. Svima je u interesu da naši ljudi ne budu potplaćeni, da im okolnosti u kojima rade budu bolje, da zaposlenost bude veća, da budu primjereniji nagrađeni za rad koji daju. Zato sam i kazao danas, ne radi se samo o postotcima i bodovima, radi se i o pitanju produktivnosti, valoriziranju učinka, plaćanju po učinku, to je koncept društva u kojem živimo, sustava u kojem smo zadnjih 30 godina. To je bit – tvrdi Plenković.

Pozivao je predstavnike sindikata da im pomognu u temeljitoj, stručnoj, vrlo preciznoj raspravi o koeficijentima.

- To je jedno od najsloženijih pitanja od svih resora koje sam ja vidio, mi smo dva puta kao ova Vlada pokušavali doći do konsenzusa o prijedlogu zakona kojeg bi uputili u Sabor, niti jedan put nije bilo ministarstva koje nije reklo da nije zadovoljno. Svi su nezadovoljni, jer su svi posebni, drugačiji, bolji od drugih. To su realnosti, zato ta vježba nije tako jednostavna. I slažem se, imamo sustav u kojem nitko nije zadovoljan, ali naša je zadaća da pokušamo pronaći rješenje, ovo što smo probali teško ide, zato ćemo tu napraviti napor. Ono što smo danas ponudili su jasne poruke – izlazimo u susret onoliko koliko možemo, čak na uštrb nekih vlastitih izbornih obećanja, pa i već usvojenih zakona jer tih ekstra sredstava za koje netko možda misli da ih ima na prihodovnoj strani proračuna, nema, nema ih danas. Oni se mogu namaknuti za idući godinu jedino ako ostavimo taj jedan postotni poen u općoj stopi PDV-a, to je izvor odakle uzeti, jer inače ga nema. Ako jedna skupina traži 6 posto, već iz istog sektora dolazi zahtjev koje ide suprotno tome, već zahtjev visokoga ponovno bi povećao te razlike u plaći na koje su upozoravali – nabraja Plenković.

Podsjeća da dolazi i zahtjev policije, i kad zbroji samo ta tri segmenta, pojašnjava, već smo u financijskim okvirima ukupnog troška prijedloga koji su danas dali, a koji ide svima.

- To ima svoju logiku, utemeljenost i konzistentnost u pristupu politike naše Vlade, i ako sve to zajedno spojimo onda ćemo doći skoro do 18 posto povećanja plaće samo podizanjem osnovice plus za mnoge naše sugrađane i porezne olakšice. To je preko 20 posto povećanja plaće u mandatu jedne vlade, to je ozbiljan iskorak, da se ne uspoređujem s bilo kime. Govori o tome što možemo u okviru realnih proračunskih mogućnosti, a da pri tome ne srušimo sve što smo radili zadnje tri godine – zaključio je Plenković.